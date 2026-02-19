Prezes polskiego związku mocno odpowiedział olimpijczykom. "Opowiadają bzdury"

Saneczkarstwo nie cieszy się w Polsce szczególną popularnością, być może w pewnym stopniu zmieni się to po Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, fantastyczny wynik w trakcie tegorocznej imprezy osiągnęła nasza dwójka - Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zajęły 6. miejsce.

Prezes związku odpowiada olimpijczykom. "Opowiadają bzdury"

Nasze zawodniczki po udanym starcie zdradziły, że udało się osiągnąć świetny wynik mimo dużych przeciwności losu. Saneczkarki stwierdziły, że nie mogą liczyć na szczególną pomoc związku.

Do słów reprezentantek Polski w rozmowie z Przeglądem Sportowym odniósł się prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych dr Zdzisław Ingielewicz, działacz nie gryzł się w język.

"Nasza kadra seniorów jest bardzo ograniczona. Mamy w niej sześć osób. Właściwie nie ma szerokiego zaplecza i nie ma wewnętrznej konkurencji. Może gdyby tych zawodników było dwa razy tyle to byłaby inna bajka. A tak mają wrażenie, że są nietykalni i nie do zastąpienia. I stąd bierze się ich buńczuczność. Atakują związek i opowiadają bzdury, nie mając pojęcia jak funkcjonujemy i jakie są zasady planowania, przygotowania, organizacji i rozliczania. Ale w dzisiejszych czasach awantury się dobrze klikają" - w tak mocnych słowach postawę olimpijczyków wobec związku skomentował prezes Ingielewicz.

"Pani Domowicz powiedziała nieprawdę"

Nikola Domowicz w rozmowie z Interią krytykowała związek m.in. za przestarzały sprzęt, czy brak sponsorów. Prezes Ingielewicz zarzuca jej mówienie nieprawdy.

"Żyjemy w czasach, gdzie dominuje klikalność zamiast prawdy. Jeśli chodzi o sprzęt to pani Domowicz powiedziała nieprawdę. W 2020 r. na zimowych młodzieżowych igrzyskach olimpijskich w Lozannie/St. Moritz panie startowały na sankach firmy Kastle zakupionych w 2018 r. W roku 2020 otrzymały nowe sanki. Dla SMS Karpacz zakupy sanek miały miejsce w 2022 i 2023. Według pana Śmierzchalskiego sanki (metale) muszą być wielokrotnie przejeżdżone. Nie mogą być nowe. Wybór firmy producenta sanek był narzucony przez FIL [Międzynarodowa Federacja Saneczkarska]. Trener główny kadry narodowej seniorów Marek Skowroński precyzyjnie wyjaśnił uwarunkowania dotyczące podejmowania decyzji sprzętowych w rozmowie z Eurosportem." - stwierdził prezes PZSS w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończą się 22 lutego. Oficjalna ceremonia zamknięcia odbędzie się w amfiteatrze Arena di Verona.