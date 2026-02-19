Wspaniały występ Kurakowej! I nagle taki werdykt sędziów

Jekatierina Kurakowa pokazała się z kapitalnej strony w indywidualnych zmaganiach w łyżwiarstwie figurowym. W miniony wtorek poradziła sobie bardzo dobrze i awansowała do decydującej fazy. Mało tego, pobiła rekord życiowy. Przed startem w ZIO jej najlepszy rezultat to 58,08, a we wtorek zdobyła 60,14 pkt. To pozwoliło jej zająć 19. miejsce i awansować do środowego programu dowolnego, który wyłoni medalistów. - Jest jeszcze bardzo dużo do poprawy. Wiem, że tam jeszcze jest potencjał i to nie jest maksimum, ale cieszę się, że się udało. Uwielbiam ten program, ale niezbyt lubię ten stres, który miałam przed występem - mówiła po występie na antenie Eurosportu.

Jekaterina Kurakowa wystąpiła w programie dowolnym na igrzyskach

Po wtorkowym konkursie solistek pierwsza była Japonka Ami Nakai (78.71), druga - jej rodaczka Kaori Sakamoto (77.23). Za duetem z Japonii uplasowała się Amerykanka Alysa Liu (76.59).

W czwartek 19 lutego rozpoczęła się rywalizacja łyżwiarek figurowych w progrmamie dowolnym. Program "Katii" składał się z kilku utworów. Ostatecznie reprezentantka Polski pojechała do muzyki z Moulin Rouge, o czym wcześniej informowała na łamach Interii Magdalena Tascher, prezeska Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. - Program Katii składa się z kilku utworów. I tak do grudnia nie wiedziałam, jaka wersja będzie na zawodach, bo z trenerem eksperymentowali - dodawała.

Reprezentantka Polki od 2019 roku zameldowała się na tafli jako szósta. Swój występ Kurakowa zaczęła od potrójnego lutza w sekwencji z potrójnym axlem. Później ponownie wykonała potrójnego lutza. Jak zauważyła komentatorka Eurosportu "miała trochę problemów" z potrójnym rittbergerem. Potem wykonała kombinację potrójnego toeloopa z podwójnym rittbergerem i podwójnym toeloopem.

W drugiej części występu wykonała potrójnego flipa i potrójnego rittbergera z podwójnym toeloopem, a następnie bardzo dobrze wykonała podwójny axel. Swój performance "Katia" zakończyła kładąc się na tafli i kuląc się. - Jest dobrze, bardzo piękne widowisko - mówili po jej występie komentatorzy Eurosportu.

Kiedy Kurakowa czekała na wynik, wyciągnęła telefon i pokazała Emilkę - swoją chihuahuę. Wcześniej także to zrobiła! Wówczas nie przeszło to niezauważone i zaczęto o tym pisać nawet w zagranicznej prasie. "Mogę pogłaskać tego psa? Polka Jekaterina Kurakowa ze zdjęciem swojego psa po zawodach solistek w łyżwiarstwie figurowym kobiet" - pisało TNT Sports.

Ostatecznie zakończyła rywalizację z dorobkiem 113,23 pkt, co było trzecim wynikiem w momencie jej występu. Lepsze od niej były tylko Chinka Zhang Ruiyang (118.65) i Szwajcarka Livia Kaiser (115.83).

Za dwa programy otrzymała łącznie notę 173,37. W tamtym momencie ten wynik dał jej drugie miejsce za Chinką Ruiyang Zhang (178,03). Oznacza to, że Polka na pewno utrzymała miejsce w Top 20.