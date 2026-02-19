Piesiewicz tylko czekał na to, co zrobi Semirunnij. Obszedł się smakiem

Lekko przeziębiony, w czarnym plastrze na nosie, żeby było lepiej oddychać. Władimir Semirunnij, czyli nasz srebrny medalista na 10000 m, nie zdobył medalu na 1500 m. Bo nie mógł. Specjaliści byli lepsi.

Bieg na 1500 m wygrał Chińczyk Ning Zhongyan, który wcześniej wyprzedził na 1000 m Damiana Żurka i odebrał mu brązowy medal. W czwartek Zhongyan sensacyjnie pokonał Jordana Stolza, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, i 36-letniego Holendra Kielda Nuisa. Semirunnij zakończył zawody na 10. miejscu ze stratą 3,39 s. - Jechałem na luzie, miałem dobre odczucia, ale na mecie trochę kręciłem głową, ponieważ planowałem pojechać poniżej 1 min 45 s. Na poziomie morza jeszcze takiego wyniku osiągałem, życiówki ustanawiałem w Salt Lake City i w Calgary – powiedział, ale nie widać było po nim rozczarowania.

Aż 21 zawodników startujących na 1500 m miało lepsze wyniki życiowe na tym dystansie niż Semirunnij i tego się po prostu nie da oszukać, choć Władimir był lepszy od 11 z nich. Ale te lepsze życiowe rekordy oznaczały konkretny margines bezpieczeństwa dla rywali i brak tego marginesu dla Semirunnija. Musiałby pojechać rekord życiowy na torze tymczasowym, nizinnym, podczas gdy jego rywale nie musieli, żeby go wyprzedzić. Z tą świadomością przyszedł na płytę kwadrans przed startem zawodów. Wolnym krokiem, trochę niepodobnym do tego sprzed 10000 m, kiedy chodziło o być albo nie być w jego nowej ojczyźnie.

Dystans, którego Semirunnij nawet nie ćwiczy

Właśnie to jedno przed startem przemawiało za bardzo dobrym wynikiem: swoboda podejścia do wyzwania. Semirunnij medal olimpijski już ma. Presji brak. Najwyżej ta presja wewnętrzna, o której mówił po zdobyciu srebra w wywiadach: że jest cały czas głodny sukcesów, ma apetyt na złoto, że inni, w tym jeden z jego idoli Sven Kramer, mają ich dużo więcej.

I na koniec najlepsze: że medal to przeszłość, trzeba go oddać do muzeum albo do klubu Pilica w Tomaszowie Mazowieckim.

Nawet nie przejmował się, gdy Radosław Piesiewicz poprosił go na przyjazd do Casa Polonia do Predazzo. PKOl zorganizował imprezę dla kibiców z udziałem skoczków po konkursie drużynowym, trzy dni przed startem. A to 300 kilometrów w jedną stronę samochodem, w tym kilkadziesiąt górskimi drogami, w sumie dobre siedem godzin jazdy samochodem. Semirunnij spędził Walentynki z dziewczyną, udzielił kilkunastu wywiadów po polsku, rosyjsku i angielsku, ścigał się 1500 m, no i to nie koniec przygód, bo wystartuje jeszcze w biegu masowym.

Wróćmy do czwartkowego biegu na 1500 m: menedżerka zespołu Agata Jabłońska stała na torze z tablicą z czasami, a 50 metrów dalej trener Roland Cieślak - z krzykiem. Motywował idealnie, albo raczej Władimir idealnie utrzymywał tempo. Różnica między pierwszą pełną rundą, a ostatnią, wyniosła u niego zaledwie +0,7 s. Przez osiem kolejnych par Władimir – z czasem 1 min 45,37 - utrzymał się na pierwszym miejscu. Przecież on nawet nie trenuje tego dystansu, traktuje go z marszu.

Dopiero w dziewiątej parze wyprzedził go jeżdżący dla Węgier Koreańczyk Kim Min-Keon (to ciekawy przypadek: Kim w ojczyźnie popełnił przestępstwo, jazda pod wpływem alkoholu, dostał karę dyskwalifikacji od koreańskiej federacji, więc przeniósł się na Węgry).

Piesiewicz czekał na medal

Władimir musiał czekać na kolejne wyniki. Dłużej niż na 10000 m, ale z mniejszymi nerwami, bo wiedział, że szans na medal nie ma. Wszystkie kolejne pary przesiedział na płycie razem z Cieślakiem, Jabłońską i lekarzem misji olimpijskiej Hubertem Krzysztofiakiem. Zszedł z niej na dwie pary przed końcem zawodów, gdy już wiedział, że na pewno zakończy zawody w najlepszej 10.

Na zewnątrz toru, przy trybunach VIP i tzw. Rodziny Olimpijskiej, czekał szef PKOl Radosław Piesiewicz - równie spragniony medali, równie ich pożądający co Semmirunnij, a może i bardziej. Czekał na chwilę, gdy będzie mógł dopaść łyżwiarza i wyściskać go – o ile ten będzie miał medal.

W sobotę Semirunnij wystartuje w biegu masowym – dystans 16 okrążeń. Zawodnicy ścigają się z wykorzystaniem wewnętrznego tory zapasowego, więc łuk jest ostrzejszy i rywalizacja trochę przypomina short track. – Zmienię łyżwy na takie, które będą bardziej pasować – mówił Semirunnij. – Bardzo mnie to ciekawi, ale dopiero teraz pogadam z trenerem jak do tego wyścigu się przygotować.