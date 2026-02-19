Niemcy idą na zwarcie z Polską. Prezydent ogłosił

Pod koniec listopada Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz władze Warszawy zapowiedziały, że Polska będzie się ubiegać o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku. Oprócz stolicy impreza mogłaby się odbyć m.in. w Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku. W walce o olimpijskie starania nasz kraj może mieć mocnego rywala.

Niemcy idą na zwarcie z Polską. Chcą powalczyć o igrzyska

Z Polską o igrzyska zamierzają powalczyć Niemcy. Prezydent Frank-Walter Steinmeier zapowiedział, że ze względów historycznych nasi zachodni sąsiedzi nie będą się starać o organizację imprezy w 2036 roku. 100 lat wcześniej odbyły się igrzyska w Berlinie, będące narzędziem politycznej propagandy nazistowskich Niemiec. Steinmeier określił sytuację jako "historycznie problematyczną".

Prezydent liczy jednak, że jego kraj włączy się w walkę o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku.

Ostatnio Niemcy organizowali letnie igrzyska olimpijskie ponad pół wieku temu

Ostatnie niemieckie igrzyska odbyły się w 1972 roku w Monachium. Rząd federalny zadeklarował poparcie pomysłu organizacji imprezy w 2040 lub 2044 roku w listopadzie ubiegłego roku. Wśród potencjalnych miast gospodarzy wymienia się Berlin, Monachium, Hamburg lub Region Ren-Ruhra. Oficjalny kandydat ma zostać wyłoniony we wrześniu tego roku.

Najbliższe letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w 2028 roku w Los Angeles, kolejnym gospodarzem będzie australijskie Brisbane. W 2036 spore szanse na organizację mają państwa azjatyckie, wymienia się m.in. Katar i Indie.