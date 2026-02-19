Czekali na złoto 54 lata! Historyczny wyczyn na igrzyskach

Hiszpania do potęg w sportach zimowych nigdy nie należała. Swój jedyny złoty medal na zimowych igrzyskach olimpijskich wywalczyła w 1972 r. w Sapporo. Wówczas najlepszy w slalomie był tamtejszy alpejczyk Francisco Fernandez Ochoa. Od tamtej pory na podobny sukces próżno było czekać. Aż do teraz.

Hiszpania ze złoty medalem ZIO w Mediolanie! 54 lata i koniec

W czwartek w Bormio po raz pierwszy w historii rozegrano olimpijskie zawody w skialpinizmie. Zawodnicy rywalizowali wówczas sprincie. Najpierw musieli na nartach wbiec pod górę. Po drodze mieli do pokonania schody, przed którymi zdejmowali narty. Na koniec zaś czekał ich zjazd na metę. Najlepszy w tej konkurencji okazał się Oriol Cardona Coll.

Hiszpan w finale finiszował z czasem 2:34.03. Pokonał drugiego na mecie Rosjanina, startującego pod neutralną flagą, Nikitę Filippowa i trzeciego Francuza Thibault Anselmeta. Triumf Cardony Colla wcale nie był jednak wielką niespodzianką, bo 31-latek w tej samej konkurencji już rok temu zdobył złoto mistrzostw świata w szwajcarskim Morgins.

Nowa dyscyplina na igrzyskach dała im dwa medale. Hiszpania ma swój dzień

Dla Hiszpanów zawody w skialpinizmie w ogóle były bardzo udane. W finale mężczyzn mieli jeszcze jednego swojego przedstawiciela - Ota Ferrera Martineza, który zajął 5. miejsce. Sporo radości przyniosły im też zmagania pań. Po brąz sięgnęła w nich Ana Alnonso Rodriguez. Hiszpanka przegrała tylko ze złotą medalistką Marianne Fatton ze Szwajcarii i Francuzką Emily Harrop.

Dla Hiszpanów złoto i brąz to jak na razie jedyne medale, jakie zdobyli na tegorocznych zimowych igrzyskach w Mediolanie. Na tym jednak ich dorobek wcale nie musi się zamknąć. W sobotę będą bowiem jednymi z głównych faworytów w kolejnej konkurencji w skialpinizmie, a więc sztafecie.