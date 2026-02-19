Tak gwiazda porno motywuje rosyjskiego olimpijczyka. "16-godzinny maraton"

Rosyjscy sportowcy dostali możliwość wystąpienia na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Niedawno Piotr Gumiennik, rosyjski łyżwiarz figurowy zdradził, jak sportowcy z tego kraju są traktowani w wiosce olimpijskiej. - Wszyscy sportowcy są przyjaźnie nastawieni. Bałem się, czytając gdzieś, że niektórym drużynom zabroniono rozmawiać z Rosjanami, ale okazało się, że nikt ich nie słuchał. Wszyscy są bardzo przyjaźnie nastawieni, wymieniają się odznakami - opisywał.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasiak ma medale, Małysz zostaje na stanowisku prezesa?!

Rosjanie nie wytrzymali. Nie dostali nagrody od sponsora

Teraz w Rosji zawrzało po wymianie zdań między biegaczem narciarskim Savelijem Korositelowem a skalpinistą Nikitą Filippow. Ten drugi poinformował, że rosyjscy sportowcy zostali pozbawieni głównego prezentu od sponsora MKOl – smartfonów, które z reguły otrzymują wszyscy uczestnicy igrzysk olimpijskich.

"Wszyscy sportowcy dostają Samsunga (smartfona), ale nas oszukano, dostaliśmy tylko szampon i pastę do zębów. No cóż, nie przyszliśmy tu po telefony" - informował, cytowany przez sport-express.ru.

Pod tym wpisem Korostielow dodał humorystyczny wpis "Żadnych prezerwatyw, żadnych smartfonów" - odpowiedział, nawiązując do informacji, że po paru dniach nie zostało nic z zapasu 10 tys. sztuk.

Aktorka porno reaguje na "problemy" Rosjanina

Ta konwersacja odbiła się szerokim echem w Rosji i na to wszystko zareagować postanowiła... rosyjska aktorka porno. "Jestem fanką sportu i igrzysk olimpijskich. Bardzo martwię się o Sawelija. Bardzo mi przykro, że o włos nie zdobył brązowego medalu w jednym z poprzednich biegów. Ale jestem pewna, że Sawelij stanie na podium w tym maratonie. Aby go zmotywować, obiecuję mu 16-godzinny maraton seksu, jeśli zdobędzie medal (śmiech). Wierzę w ciebie!" - oświadczyła.

Biegacz narciarski odpowiedział na to jednym zdaniem: "Za taki udany początek dnia i medialny szum nadal będę miał dług wdzięczności" - stwierdził ironicznie.

Rosyjscy politycy reagują na "aferę smartfonową"

W reakcji na brak smartfonów dla Rosji Dmitrij Swiszczew - przewodniczący rosyjskiej Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu poinformował agencję TASS, że "to obrzydliwe" i że "naprawi tę niesprawiedliwość".

Zobacz też: Polacy mieli ostatnią szansę na awans. Oto kogo zostawili w tyle

- Ponieważ MKOl nie jest w stanie zapewnić równego traktowania wszystkich uczestników igrzysk olimpijskich w tej sprawie, zakupimy telefony dla naszych sportowców i przywrócimy prawa, których próbowali im odebrać w tej sprawie - powiedział, cytowany przez sport-express.ru.

Następne zawody z biegów narciarskich mężczyzn zaplanowano na sobotę 21 lutego o godz. 11:00. Wtedy to rozpocznie się bieg masowy na 50 kilometrów.