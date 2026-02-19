Afera! Zdobyła medal i uderzyła w MKOl. "Dajesz się wykorzystać"

Elvira Oberg to jedna z najbardziej utytułowanych szwedzkich biathlonistek. Reprezentantka Trzech Koron szczególnie dobrze wspomina poprzednie igrzyska w Pekinie. Zdobyła wówczas indywidualnie dwa srebrne medale, do których dołożyła złoto w sztafecie kobiet. Nieco gorzej idzie jej w Mediolanie i Cortinie, gdzie wywalczyła jeden olimpijski krążek - srebro w sztafecie pań.

Medalistka uderza w MKOl

Elvira Oberg na łamach szwedzkiego portalu Expressen skrytykowała system wynagrodzeń panujący w trakcie igrzysk. Sportowcy mają bardzo ograniczone możliwości prezentacji swoich sponsorów, a w przypadku braku medalu nagrody finansowe są znikome.

"Uważam, że to naprawdę źle. Jedziemy na igrzyska olimpijskie, ale nie wolno nam nawet pochwalić się żadnym z naszych sponsorów. Jadę na igrzyska olimpijskie jako kandydatka na podium, ale istnieje ryzyko, że się wycofam. Nie zarobię ani grosza, jeśli nie będę miał bardzo dobrej umowy ze sponsorami. A tam liczą się tylko medale" - zauważa na łamach szwedzkiego Expressen Elvira Oberg.

"Mentalność z epoki kamienia łupanego"

Elvira Oberg stwierdziła również, że zasady stosowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski są przestarzałe, a sportowcy są wykorzystywani. Metody MKOl porównała do "epoki kamienia łupanego".

- Nadal uważa się, że igrzyska olimpijskie są dla amatorów, ale to mentalność z epoki kamienia łupanego. Tak jak teraz, przyjeżdżasz tu i jesteś wykorzystywany. Bez nas, sportowców, nie byłoby igrzysk olimpijskich. Ale mimo że to moja praca, nic na tym nie zarabiam - zauważa Oberg.

MKOl odniósł się do słów szwedzki w oświadczeniu. Stwierdzając, że igrzyska olimpijskie powinny być "wyrazem szacunku, wspólnoty i reprezentowania kraju, a nie nagrody finansowej". Elvira Oberg i tak jest jedną z najlepiej zarabiających biathlonistek. Jej roczny dochód przekracza kilka milionów szwedzkich koron.