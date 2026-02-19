Babiarz się nie certolił ws. kłotni w polskiej ekipie. "Wytworzył się podział"

Wydawało się, że polskie łyżwiarstwo szybkie przyniesie polskim kibicom dużo radości podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Finalnie nasi panczeniści zdobyli jeden medal, srebro na dystansie 10 000 metrów wywalczył Władimir Semirunnij. O krok od podium byli dwukrotnie czwarty Damian Żurek i szósta na 500 metrów Kaja Ziomek-Nogal, której do medalu zabrakło dwanaście setnych sekundy. Po starcie pań więcej niż o dobrej postawie 6. zawodniczki igrzysk mówiło się o słowach jej koleżanki Angeliki Wójcik.

Wypowiedź Wójcik wywołała konflikt w polskim łyżwiarstwie szybkim

Angelika Wójcik zarzuciła Polskiemu Związkowi Łyżwiarstwa Szybkiego m.in. to, że do igrzysk przygotowywała się bez trenera, a takie hasła jak "We are one team" są fikcją. Na słowa panczenistki szybko zareagował dyrektor sportowy Konrad Niedźwiecki, który stwierdził, że to panczenistka miała szybko rezygnować z kolejnych trenerów, osłabiając atmosferę w zespole. Prezes PZŁS dodał, że słowa naszej zawodniczki to bzdury i kłamstwa.

Do całego zamieszania w naszym programie "Studio Cortina" odniósł się dziennikarz i komentator TVP Sport Przemysław Babiarz, który stwierdził, że konflikty w trakcie igrzysk zawsze osłabiają morale zespołu, a w konsekwencji mogą prowadzić nawet do rozpadu teamu. Dodał również nieco humorystycznie, że cała afera jest rozdmuchana przez media, a lepiej byłoby się skupić na 6. miejscu Kai Ziomek-Nogal.

- Konflikt w trakcie imprezy będzie osłabiał koncentrację na tej imprezie. Ja to obserwowałem w lekkoatletyce, jak to się działo w 2022 roku w czasie mistrzostw świata i pewnym konflikcie, który nastąpił w żeńskiej sztafecie 4x400 metrów. Jak później w gruncie rzeczy ta sztafeta już nigdy nie była jaka była. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Chodzi mi o to, że raz utracona energia jest później nie do odzyskania. Tego trochę żal. Inna sprawa, że wytworzył się pewien podział. Telewizja transmituje zawody, co mają robić te wszystkie inne media, które nie transmitują. Czekają na aferę, stąd więcej mówi się o tym konflikcie, niż szóstym miejscu Kai...6. miejscu, które przecież mogło łatwo zamienić się w medal dla Polaków. Zabrakło dwunastu setnych sekundy. To jest banalna prawda, a nie konflikt. Tu nie ma afery, tu nie ma afery! - powiedział w naszym programie "Studio Cortina" Przemysław Babiarz.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zakończą się 22 lutego 2026 roku. Uroczystość odbędzie się w starożytnym amfiteatrze Arena di Verona.