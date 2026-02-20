Banzai na lodzie, szturm Japonek. Skąd wziął się genialny Axelsan i Rittbergersan

Złoto dla Amerykanki Alysy Liu, ale szturm japońskich łyżwiarek figurowych w najchętniej oglądanym finale igrzysk olimpijskich był imponujący. A w dodatku ta najlepsza do Mediolanu nie przyjechała, bo jest za młoda.

W elektryzującym finale solistek wygrała Amerykanka Alysa Liu, która poderwała na równe nogi halę Assago. A po wcześniejszym zwycięstwie drużynowym Stanów Zjednoczonych została w Mediolanie podwójną mistrzynią. Zaraz za nią trzy Japonki; jeździły tak szybko, że chrzęścił lód, a skakały jak pasikoniki: 25-letnia Kaori Sakamoto, 17-letnia Ami Nakai i 20-letnia Mona Chiba, z których każda popełniła w programie dowolnym niewielki błąd, dzięki któremu to Liu zdobyła złoto jako pierwsza Amerykanka od niemal ćwierćwiecza.

Skąd to? Jak to? Dlaczego nastąpił taki szturm Japonek?

Niesamowity szturm Japonek

W tramwajowym ścisku tzw. strefy mieszanej w Assago Forum reporterzy dobijają się do filigranowych, alabastrowych figurynek, japońskich solistek, które zawładnęły łyżwiarstwem figurowym w najbardziej obleganej, najchętniej oglądanej konkurencji igrzysk olimpijskich, może z wyjątkiem wielkiego finału hokejowego.

W strefie mieszanej, gdzie po występach spotykają się olimpijczycy z dziennikarzami, są jakby onieśmielone, ale to tylko tak się wydaje Europejczykowi, błędnie interpretującemu pozy bohaterek Japonii. Nie, tak naprawdę one są pewne siebie, bo tylko dzięki temu są w stanie wykonywać poczwórne skoki i potrójne axle w wieku 16-17 lat. W ojczyźnie mają status boginek.

Wśród czterech najlepszych zawodniczek igrzysk w Mediolanie są trzy Japonki. Najmłodsza z nich, 17-letnia Ami Nakai, miała niemal bezbłędny występ w programie krótkim, jeden z 10 najlepszych w historii od czasu wprowadzenia not w 2003 r., ale potem nie poszło jej najlepiej w programie dowolnym i w klasyfikacji generalnej spadła na trzecie miejsce. To debiutantka w takiej imprezie! 25-letnia Kaori Sakamoto, trzykrotna mistrzyni świata oraz srebrna medalistka olimpijska z Pekinu w 2022 i z Mediolanu (w drużynie), po programie krótkim była druga i tę pozycję utrzymała po czwartkowym finale. Tak jak Mone Chiba, dwudziestolatka z Kyoto, zajmowała czwartą pozycję i to się nie zmieniło po programie dowolnym.

Ale trzeba jeszcze tutaj dodać, że być może najlepsza z nich, Shimada Mao, nie przyjechała do Mediolanu na igrzyska, ponieważ jest o trzy miesiące młodsza, niż zezwala olimpijski limit wiekowy (ukończone 17 lat). Shimada trzykrotnie z rzędu zdobyła mistrzostwo świata juniorek i wygrała po raz czwarty – rekordowo – ostatni juniorski finał Grand Prix, który odbył się w Nagoi.

Skąd się w Japonii biorą łyżwiarskie talenty

Wszystkie cztery Japonki reprezentują pełny przekrój pokoleniowy. Między nimi jest aż osiem lat różnicy. Tym się różnią od swoich wielkich koleżanek z Rosji. Tam 20-letnia solistka jest najchętniej oddawana do domu złotej jesieni łyżwiarskiej, do rewii na lodzie, które są tam często organizowane, a nie wysyłana na zawody po medale. Osławiona horpyna łyżwiarstwa figurowego, trenerka Eteri Tutberidze, prowadząca w Moskwie szkołę Sambo-70, lubi stosować techniki kopalniane: duży urobek jak najszybciej, a potem zmieniamy pokład wydobywczy i kombajn rusza dalej. Idealnym przykładem była Kamiła Walijewa, dziecko, które zostało skrzywdzone przez rosyjski system i zdyskwalifikowane na cztery lata za doping w igrzyskach w Pekinie. To jej przypadek spowodował, że limit wiekowy podwyższono do 17 lat, żeby dzieci nie były poddawane tak gigantycznej presji, jakiej doświadczyła w Chinach Rosjanka.

Tylko skąd bierze się ten niesamowity materiał ludzki w Japonii? Skąd biorą się talenty, które tak bardzo wybijają się obecnie na tle rywalek?

Okazuje się, że dzięki wielkim sukcesom w przeszłości, między innymi Midori Ito, pierwszej kobiety, która wylądowała potrójnego axla na zawodach i zdobyła srebro w igrzyskach w Albertville w 1992 r. W Japonii nastała wówczas Itomania. W Turynie w 2006 r. Shizuka Arakawa zdobyła pierwsze olimpijskie złoto dla Japonii, co jeszcze podbiło zainteresowanie. Szkółki i kluby szturmują dziewczynki, które mają idealną budowę fizyczną do skakania na lodzie jak frygi – dość niski środek ciężkości, mocne nogi, nieduży wzrost. Trenerzy mają z czego wybierać, zważywszy, że pula jest ogromna – w Japonii mieszka ponad 120 mln osób. Do tego – jak zauważają fachowcy – dochodzi wspaniały etos pracy, nieformalnie obowiązujący w japońskim społeczeństwie, oraz dążenie do doskonałości, bardzo rozpowszechnione w kulturze japońskiej, a także wyrafinowanie, które cechuje Japończyków i ten sport – liczy się w nim każdy detal.

Są to cechy, które procentują również w innych sportach, takich jak akrobacje na snowboardzie, gdzie Japończycy również zdominowali konkurencję.

Wojskowa dyscyplina na łyżwiarskich warsztatach

Ale to dopiero początek, bo z masy ludzkiej trzeba wyselekcjonować osoby najbardziej wartościowe z punktu widzenia sportu - w tym wypadku łyżwiarstwa figurowego. Do tego służą Japończykom coroczne warsztaty, o których krążyły legendy. Bierze w nich udział po osiem solistów i solistek, są to łyżwiarze młodzi i starsi. Chodzi o to, żeby wymieszać, użyć presji. Warsztaty są szalenie intensywne, panuje w nich wojskowa dyscyplina. To tam Mao Shimada – ta właśnie, która nie przyjechała do Mediolanu – nauczyła się potrójnego axla, najtrudniejszego skoku.

Zaczyna się to od prezentacji, jakby zawodów wewnętrznych, niezwykle surowo ocenianych przez sędziów międzynarodowej federacji łyżwiarskiej – z Japonii. Sprawdzane są wszelkie elementy i natychmiast poprawiane błędy. Na warsztaty przyjeżdżają i pomagają Japończykom wielcy łyżwiarze z przeszłości, ostatnio byli Kurt Browning, Alissa Czisny (żona Browninga) i słynny choreograf Benoit Richaud. Łyżwiarze zasuwają cały dzień, nie tylko na lodzie, zajęcia prowadzone są przez baletmistrzów i baleriny, są treningi na siłowni. Jeśli pracujesz i mistrzowie to docenią, dostaniesz więcej szans startowych.

W warsztatach od dwóch lat uczestniczy – a właściwie prowadzi je – legendarny łyżwiarz i trener Daisuke Takahashi, który jest wzorem dla młodych ludzi.

Takahashi wprowadził do tych decydujących o karierze warsztatów nowe wartości, inne niż dotychczasowa dyscyplina. Jest piekielnie charyzmatyczny i stał się idolem ze względu na swój pełen poświęceń powrót do łyżwiarstwa figurowego w wieku 32 lat. Dziś ma 40 i jest kimś w rodzaju przewodnika duchowego po tym szalenie wymagającym sporcie. Każe swoim podopiecznym wejrzeć w siebie, doskonalić wewnętrznie. Na dodatek zaszczepił w młodych łyżwiarkach coś, co w tym sporcie nazywa się z francuska "panache" – to połączenie uroku i charyzmy scenicznej. Możesz się wywalić przy poczwórnym skoku, ale i tak twój występ będzie niezapomniany z powodu twojego panache, tak to wygląda.

Nie przepadam za słowem "filozofia" w sporcie (szczególnie nadużywają go piłkarze), ale tak, w tym przypadku wkraczamy na teren filozofii, która sprawia, że dominacja Japonii może trwać bardzo długo.