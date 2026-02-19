Prowadzi 16 olimpijczyków z 13 krajów. Tak traktują go fani. "Groźby śmierci"

Zmagania w łyżwiarstwie figurowym na tegorocznych igrzyskach mają wiele gwiazd. Niektórych można było się spodziewać, inne zaś są zaskoczeniem - tak jak maskotka polskich łyżwiarzy Pieroguszka. Okazuje się, że jest jeszcze jeden nieoczywisty bohater występów w Mediolanie.

Uważni widzowie zmagań łyżwiarzy i łyżwiarek figurowych z pewnością zauważyli, że ta sama osoba pojawia się przy startach Gruzinów, Belgów, Kanadyjczyków czy Amerykanów. Jest to Benoit Richaud, choreograf odpowiedzialny za zaplanowanie przejazdów wielu gwiazd tegorocznych igrzysk.

Niespodziewany bohater. Niektórzy go nienawidzą

Benoit Richaud stał się gwiazdą internetu po nagraniu, na którym widać jak błyskawicznie przebiera się na występy kolejnych swoich podopiecznych. Jak widać podczas igrzysk - Francuz jest niezwykle rozchwytywanym choreografem. Z jego usług korzysta aż 16 łyżwiarzy z 13 krajów.

Richaud zdradził niedawno na antenie francuskiej telewizji, że jego popularność wśród łyżwiarzy nie przekłada się na sympatię kibiców. - Wielokrotnie otrzymywałem wiadomości z groźbami śmierci, wiele razy... - wyjaśnił. Opisał też, kto jest nadawcą takich pogróżek. - Koreańczycy, Japończycy, Chińczycy, Amerykanie. Mam wielu łyżwiarzy. Piszą mi: "W tym roku zrobiłeś program temu i tamtemu"... I nie mam zamiaru kończyć - opowiada. Słowa Richaud cytuje portal RMC Sport.

Francuz broni gwiazdę igrzysk

Francuski choreograf również z sympatią wypowiedział się o Ilii Malininie, który po pełnym błędów przejeździe zakończył olimpijskie zmagania na ósmej pozycji. - Twoje najpiękniejsze wspomnienia mogą być zniszczone przez internetową nienawiść. Ona jest podła i zjadliwa. Atakuje umysł i ciągnie go w ciemność. Wszystko się kumuluje, obrazy przechodzą przed oczami, aż do nieuniknionego upadku - powiedział, nawiązując niejako do swoich doświadczeń z internetowymi groźbami.

Zmagania łyżwiarzy figurowych zakończą się 19 lutego programem dowolnym solistek. Wystąpi w nich Polka - Jekatierina Kurakowa. Po programie krótkim zajmuje ona 19. miejsce.