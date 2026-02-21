Nie do wiary, co zrobił Kacper Tomasiak. Jest jak Świątek

Kacper Tomasiak jest dziś na ustach wszystkich w Polsce, a jego sukcesy na igrzyskach przypominają pierwsze wielkie osiągnięcie Igi Świątek w Roland Garros 2020. Choć on skacze na nartach, a ona uderza piłkę rakietą, łączy ich wiele. Czy Tomasiak rozwinie polskie skoki, tak jak Świątek tenis?

Kacper Tomasiak bohaterem polskiej reprezentacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. 19-latek z Bielska-Białej wywalczył srebrny medal na skoczni normalnej, brązowy na dużej oraz w parze z Pawłem Wąskiem został wicemistrzami olimpijskimi w rywalizacji duetów.

Sukces Tomasiaka doceniła w social mediach m.in. Iga Świątek, oznaczając młodego skoczka na Instagramie i składając mu gratulacje. Zarówno skoczek, jak i tenisistka współpracują z marką Oshee, której logo widnieje na kasku i czapce zawodnika. To jednak nie koniec podobieństw między nimi. Choć Świątek i Tomasiak reprezentują zupełnie różne dyscypliny sportowe, osiągnięcia skoczka na igrzyskach przypominają nieco początki kariery aktualnej wiceliderki rankingu kobiecego tenisa.

Tomasiak zaskoczył, jak Świątek

Zarówno Tomasiak, jak i Świątek po wielki sukces sięgnęli na samym starcie dorosłej drogi zawodowej, w wieku 19 lat. Nikt na nich nie stawiał, nikt nie spodziewał się medali na konkursach w Mediolanie czy zwycięstwa w Roland Garros 2020. Tym bardziej, że były to ich pierwsze osiągnięcia wśród seniorów.

Tomasiak skacze w Pucharze Świata od listopada i jeszcze ani razu nie stanął na podium. Najwyżej był dwa razy w grudniu - w Wiśle oraz Engelbergu. To mu nie przeszkodziło jednak wywalczyć olimpijskich krążków i zostać pierwszym skoczkiem w historii naszego kraju, który zdobył trzy medale na jednych igrzyskach. Przebił pod tym względem nawet Adama Małysza i Kamila Stocha. Ten pierwszy wywalczył srebro i brąz w Salt Lake City 2002 oraz dwa srebra w Vancouver 2010. Stoch sięgnął po dwa złote medale w Soczi 2014 oraz po złoto i brąz w Pjongczangu cztery lata później.

Świątek też nikt nie wymieniał w gronie faworytek paryskiej imprezy wielkoszlemowej, gdy sześć lat temu sięgała po pierwszy tytuł na tamtejszych kortach. Do turnieju przystępowała wówczas jako 54. rakieta świata, nigdy wcześniej tenisistka tak nisko sklasyfikowana w rankingu nie zwyciężyła we French Open. W finale pokonała Sofię Kenin, mistrzynię Australian Open z tamtego sezonu. Triumf Polki to był szok dla ekspertów i kibiców.

Świątek wygrała Roland Garros w październiku 2020, a w lutym 2021 wywalczyła pierwszy tytuł na poziomie głównego cyklu Organizacji Kobiecego Tenisa (WTA), gdy okazała się najlepsza w zawodach w Adelajdzie - imprezy wielkoszlemowe organizuje bowiem innym podmiot, Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF). Czy podobnie będzie z Tomasiakiem? Kolejne konkursy Pucharu Świata, tym razem w lotach narciarskich, już od 28 lutego w Bad Mitterndorf.

Tomasiaka i Świątek łączy także fakt, że w bardzo młodym wieku w mistrzowski sposób poradzili sobie z narastającą presją. Skoczek w obu olimpijskich konkursach indywidualnych był po pierwszej serii na czwartej pozycji, a następnie wskoczył na podium. W najważniejszych momentach skakał najlepiej, był także podporą reprezentacji Polski w duetach. Mimo zamieszania, jakie powstało wokół niego po pierwszym medalu, potrafił sobie z tym poradzić, odciąć się od oczekiwań i równie dobrze zaprezentować się na skoczni dużej oraz w drużynie.

Brak doświadczenia nie przeszkodził również naszej tenisistce. Początkowo mogła jeszcze nie odczuwać presji związanej z występem w stolicy Francji, ale wszystko zmieniło się po meczu czwartej rundy, w której rozbiła rozstawioną z numerem pierwszym, ówczesną wiceliderkę rankingu Simonę Halep 6:1, 6:2. W każdym kolejnym spotkaniu - ćwierćfinale, półfinale i finale - Świątek musiała mierzyć się z rosnącymi oczekiwaniami, wyjątkowym zamieszaniem, jakie towarzyszyło jej występom. Dodatkowo w debiucie w meczu finałowym Wielkiego Szlema okazała się lepsza od Kenin, która miała już za sobą doświadczenie z takiego startu w Australii. Mimo braku ogrania nasza zawodniczka poradziła sobie ze wszystkimi wyzwaniami i zapisała się w historii światowego tenisa.

Udźwignąć presję

Zarówno Świątek, jak i Tomasiak osiągali sukcesy w czasach juniorskich, a wśród dorosłych potwierdzili szybko wielkie możliwości. Tomasiak trzy lata temu był czwarty na mistrzostwach świata juniorów, Świątek wygrała Wimbledon 2018 w kategorii juniorek. Towarzyszyła im presja dorównania niedawnym mistrzom - ileż to razy Świątek nazywano na początku "nową Agnieszką Radwańską". Dziś nie brakuje porównań Tomasiaka do Małysza i Stocha.

Mistrzyni wielkoszlemowa pojawiła się w czwartek w studiu Eurosportu, gdzie miała okazję wypowiadać się na temat młodego skoczka, udzielać mu rad, jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości po debiutanckich sukcesach. - Mogłabym o tym mówić przez kolejną godzinę, ale sama nie jestem ekspertką, bo wciąż uczę się, jak na to wszystko reagować. Te kolejne miesiące, które będzie miał przed sobą, będą bardzo ważne. Ważne jest, żeby miał wokół siebie odpowiednie wsparcie i ludzi, którzy wskażą mu drogę. Ja sama po pierwszym sukcesie byłam trochę zagubiona. Nie wiedziałam, czy mam wykorzystać każdy dzień, żeby ten sukces przekuć w sukces biznesowy i straciłam przez pewien czas koncentrację, żeby być zaangażowaną w trening. Wtedy pomógł mi mój team i psycholog - wskazała.

Świątek dodała: - Liczę, że Kacper będzie miał takie wsparcie. Na pewno zmiana statusu nie jest łatwa. Nie znamy się, ale oceniając jego wypowiedzi, to wydaje mi się, że jest bardzo inteligentny i dobrze się odnajduje. Życzę mu jak najlepiej i z dobrymi ludźmi oraz nastawieniem na pewno dobrze sobie poradzi.

Tomasiak, podobnie jak Świątek, mimo rosnącej popularności w kolejnych wywiadach sprawia wrażenie osoby skromnej i dobrze ułożonej. - Ma zdaną maturę znakomicie, dostał się na AWF, był laureatem różnych konkursów w szkole, ma prawo jazdy i rozwozi rodzeństwo do szkół. Dojrzały mężczyzna, mimo że tak młody. Zobaczcie na jego radość, stonowany, zaskoczony, spokojny - opowiadał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak w programie Studio Cortina. Podobnie było w przypadku Świątek, która po triumfie w Roland Garros 2020 nie poszła drogą wielu tenisistek, które wpadły w kłopoty, ale rozwinęła swoją karierę.

Na barkach Świątek spoczywało zadanie napisania kolejnego rozdziału w historii polskiego tenisa. Uczyniła to w sposób spektakularny, przebijając dokonania poprzedników. W przypadku Tomasiaka również wszyscy mają nadzieję, że po ostatnich chudych latach i słabszych występach starych mistrzów - Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego - nastąpi odrodzenie polskich skoków.