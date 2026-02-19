Ten gest Semirunnija mówił wszystko. Brutalna weryfikacja

Władimir Semirunnij prowadził w połowie olimpijskiej rywalizacji na 1500 m w Mediolanie, a komentatorzy żartowali, ale i sprowadzali na ziemię będących w euforii kibiców. Już gest wykonany tuż po przekroczeniu mety przez panczenistę, który sześć dni temu zdobył dla Polski srebro na 10 000 m, był wymowny. Z czasem 1.45,37 zajął 10. miejsce. Miesiąc temu taki wynik dałby mu złoto.

Nieco ponad miesiąc temu Władimir Semirunnij został niespodziewanie w Tomaszowie Mazowieckim, w którym mieszka i trenuje, wicemistrzem Europy na 1 500 m. Ale wiadomo było, że - realnie patrząc - jego medal na igrzyskach w Mediolanie w tej dziwnej konkurencji byłby sensacją. Nie doszło do niej. A pochodzący z Rosji 23-latek, który od pół roku ma polski paszport, mógł tylko patrzeć, jak traci drugi olimpijski krążek.

Semirunnij ledwo przekroczył metę i wykonał wymowny gest. To nie był jego świat

Dlaczego 1 500 m w łyżwiarstwie szybkim nazwałam wcześniej dziwną konkurencją? Bo spotykają się tu przedstawiciele dwóch światów – sprinterzy i długodystansowcy. I choć bliżej samym dystansem tej pierwszej grupie, to historia zna przypadki, gdy olimpijskie medale zdobywali w niej też zawodnicy specjalizujący się w panczenowych maratonach. Ale eksperci podkreślają, że to już raczej przeszłość.

Powiedzmy sobie wprost – Semirunnij wykonał już 100 procent normy, gdy w miniony piątek wywalczył olimpijskie srebro na swoim koronnym dystansie. Dzięki temu cały dotychczasowy dorobek medalowy Polski w tej imprezie nie zawdzięczamy tylko skoczkom narciarskim, a głównie Kacprowi Tomasiakowi. 23-letni panczenista był wymieniany w gronie tych, którzy mogą stanąć na podium na 10 000 m, a w czwartek nie dawano mu zbytnio szans. Obie prognozy się sprawdziły.

Gdyby w styczniu Semirunnij miał taki wynik jak w czwartek, to zdobyłby złoto ME (wtedy zmierzono mu 1.46,50). Ale w igrzyskach poziom jest znacznie wyższy. Zdawał sobie świetnie z tego sprawę też sam reprezentant Polski, który tuż po przekroczeniu mety pokazał ręką, że nie jest zbyt zadowolony.

Semirunnij prowadził, a komentatorzy żartowali. Czy reprezentant Polski popełnił błąd?

Startował w szóstej parze z Amerykaninem Caseyem Dawsonem i jeszcze w dwóch kolejnych duetach nikt nie był w stanie go wyprzedzić. Potem nastąpiła przerwa na czyszczenie lodu, po której startowała druga - mocniejsza - grupa. Gdy pokazano wyniki na półmetku, z Semirunnijem na czele, to komentujący rywalizację w TVP Sport Zbigniew Bródka (mistrz olimpijski na 1500 m z 2014 roku) i Piotr Dębowski żartowali nieco.

- Zapamiętajmy ten widok. Szkoda, że to nie koniec tych zawodów. Ale bądźmy realistami – mówił drugi z nich. Obaj bowiem dobrze zdawali sobie sprawę, że nierealne jest, aby taki układ pozostał do końca.

Tak samo wypowiadały się obecne w studiu osoby, które świetnie znają panczenowe realia, czyli Luiza Złotkowska i Paweł Zygmunt. Dwukrotna medalistka olimpijska w drużynie mówiła, że nie da się już obecnie raczej odnosić olimpijskich sukcesów, będąc specem od długich dystansów. Dawny brązowy medalista mistrzostw świata i wicemistrz Europy na 10 000 m wskazywał zaś dodatkowo, że u Semirunnija brakło mu ruchu ręką, który jego zdaniem jest pomocny przy dystansie 1 500 m. Zwłaszcza na wirażach.

Po wkroczeniu do gry drugiej grupy szybko nastąpiła weryfikacja wyniku 23-latka. Od razu wyprzedził go reprezentujący Węgry Min-Seok Kim i pokazano wtedy Semirunnija, który machnął lekko ręką. Zapewne pogodzony już z tym, że za chwilę też straci finalnie szanse na medal. Stało się to już jasne po starcie 11. pary, gdy Polak spadł na czwartą pozycję.

Sytuacja przed rozpoczęciem rywalizacji była jasna – murowanym faworytem był Jordan Stolz. Amerykanin brylował na torze w Mediolanie już na 500 i 1000 m, kiedy liczyliśmy na medal Damiana Żurka. Do tego wygrał wszystkie biegi na 1 500 m w Pucharze Świata w tym sezonie. Ale niespodziewanie nie udało mu się tego potwierdzić triumfem w igrzyskach. Zdobył "tylko" srebro, a mistrzem olimpijskim został Chińczyk Zhongyan Ning.

To jeszcze nie koniec olimpijskiego występu Semirunnija. W sobotę weźmie udział w biegu masowym w parze z Natalią Czerwoną.