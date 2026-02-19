Tak Abramowicz podsumowała Tomasiaka. Oto co go czeka po wielkim sukcesie

Kacper Tomasiak we Włoszech wywalczył trzy medale olimpijskie, dzięki czemu już zapisał się w polskiej historii. Tylko trzech sportowców przed nim dokonało tej sztuki podczas jednych igrzysk: Irena Szewińska w Tokio 1964, Otylia Jędrzejczak w Atenach 2004 oraz Justyna Kowalczyk w Vancouver 2010.

Psycholożka Igi Świątek wypowiedziała się o Kacprze Tomasiaku

19-letni skoczek narciarski wrócił już do Polski po niezwykle udanych dla niego igrzyskach w Mediolanie/Cortinie. Miał więc okazję na własnej skórze przekonać się, jak jego wielki sukces odebrali rodacy. Daria Abramowicz w rozmowie z Eurosportem podzieliła się swoimi refleksjami na temat tego, co teraz czeka Kacpra Tomasiaka.

- To oczywiście bardzo indywidualna kwestia i trudno wypowiadać mi się jednoznacznie, jak będzie to wyglądało w przypadku Tomasiaka - zaczęła psycholożka. - Samo stwierdzenie, że warto przygotować się do zarządzania sukcesem i później uczynić z tego ważne zadanie w pracy ze sportowcem, to jest coś. To połowa sukcesu, bo rodzi się świadomość - dodała.

19-letniego skoczka czeka nowa rzeczywistość. Inna od tej sprzed wyjazdu do Włoch. - Tu jest kilka rzeczy. Rozpoznawalność, potencjalnie współprace sponsorskie, zmieniający się status społeczno-ekonomiczny. Z drugiej strony, nadal ważny będzie rozwój i sportowe cele przy systematycznie zwiększających się oczekiwaniach, szczególnie społecznych. Skoki to dyscyplina, którą żyjemy i oddychamy od wielu lat - zaznaczyła Daria Abramowicz.

Daria Abramowicz przewiduje, co czeka Kacpra Tomasiaka

Według współpracowniczki Igi Świątek Kacper Tomasiak jest "świetnie prowadzony", choć jak przypomniała nie zna szczegółów. - Być może presja była mu obca. Możliwe, że on bardzo dobrze odnajduje się w środowisku, gdzie stres, pobudzenie, presja są obecne. [...] Prawda jest taka, że po tak gigantycznym sukcesie ta presja nigdy nie zniknie, będzie stałym elementem krajobrazu zawodnika - podkreśliła Abramowicz na antenie Eurosportu. - To fantastyczny pokaz tego, jak maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności - dodała.

W opinii psycholożki istotna dla sukcesów Kacpra Tomasiaka była przede wszystkim jego wysoka forma sportowa na skoczniach w Predazzo. - Presja presją, ale najważniejsza jest sportowa dyspozycja zawodnika. Na pewno środowisko było wspierające. Z pewnością odgrywało bardzo dużą rolę, szczególnie po pierwszym konkursie. Ale także po kolejnych. To zawsze kombinacja czynników, wewnętrznych i zewnętrznych - zakończyła Daria Abramowicz.

Kacper Tomasiak wystąpi w zbliżających się mistrzostwach Polski w Wiśle-Malince. W niedzielę 22 lutego zaprezentuje się na skoczni im. Adama Małysza (HS 134). Początek konkursu o 17.30. Po tych zawodach 19-latka czeka krótka przerwa. Trzykrotny medalista olimpijski nie pojedzie do Lahti na kolejne konkursy Pucharu Świata.