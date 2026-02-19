Polacy znów walczyli na skoczni olimpijskiej. Tak wypadli w konkursie

Przed rywalizacją drużynową w kombinacji norweskiej (skoki na dużym obiekcie i sprint) trudno było nam marzyć o dobrym wyniku Polaków. Miłosz Krzempek i Kacper Jarząbek nie zanotowali wybitnych rezultatów w zmaganiach indywidualnych. W czwartek zawodnikom towarzyszyły bardzo trudne warunki. Mocny wiatr i gęsto padający śnieg. Krzempek uzyskał 117 metrów, a Jarząbek 97 metrów w serii próbnej. Mogło trochę dziwić, że organizatorzy zdecydowali się na rozgrywanie skoków przy takiej pogodzie.

Koszmarne warunki w Predazzo. Jaki był wynik Polaków?

Gdy doszło do konkursu, to Jarząbek poprawił się nieznacznie. Uzyskał 98,5 metra i miał dodane 15,1 pkt za wiatr. Po jego próbie Polska w gronie 14 ekip zajmowała dwunaste miejsce. Wyprzedzaliśmy Ukrainę i Estonię, a na czele znajdowali się Niemcy.

W tamtym momencie Biało-Czerwoni mieli już ponad minutę straty do liderów, biorąc pod uwagę przełożenie na bieg narciarski, który zaplanowano na godz. 14:00.

Później liczyliśmy na to, że Krzempek doleci przynajmniej do 110. metra. Tak się jednak nie stało. Przy jego nazwisku wyświetliła się słabsza odległość (107 m). W jego przypadku bonifikata za niesprzyjające warunku również była wysoka (18,5 pkt). Po jego próbie wyraźnie wyprzedzaliśmy Ukraińców, ale to by było na tyle. Po kiepskim starcie Biało-Czerwonych w klasyfikacji wyraźnie przeskoczyła Estonia.

Ogromna strata do Niemców

Po skokach narciarskich w klasyfikacji prowadzą Niemcy, którzy uzyskali 9,5 pkt więcej od Norwegów. Trzecia Japonia straciła 15,5 pkt.

Ważniejsze jest to, jakie straty dane ekipy będą miały na trasie biegowej. W przypadku Norwegów jest to 13 sekund, a u Japończyków 21 sekund. Polacy ruszą do walki dwie minuty i trzy sekundy po Niemcach. My natomiast mamy 33 sekundy przewagi nad Ukrainą oraz 29 sekund straty do bezpośrednio wyprzedzających nas Chińczyków.

Klasyfikacja drużynowej kombinacji norweskiej po skokach narciarskich:

1. Niemcy 246.5 pkt

2. Norwegia 237 pkt (strata 0:13)

3. Japonia 231 pkt (strata 0:21)

--------------------------

13. Polska 154.2 pkt (strata 2:03)