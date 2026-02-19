Powrót na stronę główną
Historyczny występ Polki na igrzyskach olimpijskich. Na mecie polały się łzy

19 lutego przyniósł olimpijski debiut skialpinizmu. Narciarstwo wysokogórskie jest sportem łączącym ze sobą wiele aspektów związanych z poruszaniem się na nartach. Wśród zawodniczek startujących w sprincie znalazła się jedna Polka - Iwona Januszyk. Niestety, bieg eliminacyjny kompletnie jej nie wyszedł. Zajęła ostatnie miejsce i odpadła z dalszej rywalizacji. Na mecie dały o sobie znać emocje.
Iwona Januszyk
Skialpinizm, czyli narciarstwo wysokogórskie, jest konkurencją debiutującą na igrzyskach olimpijskich. Wyścig polega na jak najszybszym pokonaniu odpowiednio przygotowanej trasy - zawodnicy napotkają strome podbiegi, ostre zakręty, wysokie schody, a także zjazdy. Jak podczas transmisji powiedział prekursor tej dyscypliny, Andrzej Bargiel - jest to pierwotna forma narciarstwa, od której wywodzą się wszystkie inne.

Na stoku w Bormio wystąpi dwóch Polaków. W rywalizacji kobiet rywalizuje Iwona Januszyk, wśród mężczyzn - Jan Elantkowski. Odbędzie się również rywalizacja sztafet mieszanych, w której wystartują wspólnie Januszyk i Elantkowski.

Debiut skialpinizmu na igrzyskach

W eliminacjach odbędą się trzy biegi. Awans do zmagań półfinałowych wywalczą trzy najlepsze zawodniczki, a stawkę uzupełnią trzy z najszybszymi czasami.

W pierwszym biegu absolutną faworytką była Francuska Emily Hallop, czterokrotna zwyciężczyni Pucharu Świata. Od samego początku przewodziła ona stawce. Z wielką przewagą awansowała do półfinału. Drugie miejsce zajęła Niemka Tatjana Paller, a trzecie - Caroline Ulrich ze Szwajcarii.

Szwajcarka Marianne Fatton była wielką faworytką biegu drugiego. Jest to aktualna mistrzyni świata w sprincie. 30-latka od samego początku ruszyła do przodu, przewodząc stawce. Wygrała z Francuzką Margot Ravinel o 1,3 sekundy. Pierwszą trójkę uzupełniła Marianna Jagercikova ze Słowacji. Bieg ten był jednak nieco wolniejszy od pierwszego. 

Polka w swoim pierwszym olimpijskim starcie

Trzeci bieg z polskiej perspektywy okazał się najbardziej interesujący. To w nim właśnie wystartowała Iwona Januszyk. Polka kilkukrotnie w tym sezonie plasowała się w czołowej "10" zawodów Pucharu Świata. Januszyk nie wystartowała najlepiej, wbiegając na pierwszy element - tak zwany diament - zajmowała piąte miejsce.

Utrzymywała się na tym miejscu na kolejnych punktach pomiaru czasu. Daleko z przodu były dwie faworytki - Giolia Murada z Włoch i Hiszpanka Ana Alonso Rodriguez. Polka niestety straciła kolejną pozycję. Do mety dojechała na ostatnim, szóstym miejscu, bez szans na awans z czasem. Po biegu Polka zalała się łzami, pocieszana przez Rodriguez. Słychać było, że Januszyk bardzo mocno przeżyła nieudany debiut.

Półfinały w skialpinizmie kobiet zaplanowane są o godzinie 12:55. Chwilę później odbędzie się bieg medalowy. 

