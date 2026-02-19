Świat oszalał! Wilczur Nazghul był pierwszy w olimpijskim sprincie techniką dowolną w Tesero. I nie gryzł się w język

- Spełniłem marzenia. To był czas poświęceń. Dziękuję swoim rodzicom i trenerowi - powiedział Wilczur Nazghul po olimpijskim debiucie.

Środa, eliminacje sprintu drużynowego kobiet. Do biegnących na metę zawodniczek dołącza reprezentant lokalnej fauny, Nazghul - red.

Na cześć Wilczura Nazghula wiwatowały tysiące kibiców podczas sprintu techniką dowolną, zwycięskiego dla niego, mimo że zdecydował się startować bez nart i kijków. Ostatnia prosta do mety była popisem genialnie utalentowanego dwulatka. – Szok! Myślałam, że mam halucynacje. Byłam z nim bez szans – powiedziała za metą Tena Hadzić z Chorwacji, która używała nart.

To prawda, że była bez szans. Wilczur Nazghul pochodzi z udokumentowanej, sportowej rodziny, która od pokoleń zdobywa najwyższe nagrody na różnych zawodach międzynarodowych. Jednak Wilczur Nazghul jest pierwszym, któremu udało się wystartować na igrzyskach olimpijskich. – Trener przed startem mówił mi, żebym do końca nie stracił koncentracji, żeby nic mnie nie rozproszyło aż do samej mety. Udało się! – mówił Sport.pl uszczęśliwiony Wilczur Nazghul.

Wilczur Nazghul: "Dużo pracowałem nad głową. Jest mental!"

Wspominał, że wcześniej zdarzało mu się zbaczać z trasy, gonić za zwierzętami, pędzić gdzieś, sam nie wiedział gdzie i po co, a potem wracać na trasę, gdy było już za późno. Szczególnie trudno mu było utrzymać skupienie, kiedy nieodpowiedzialni kibice jedli hot-dogi, a niektórzy – to domena Skandynawów – robili nawet grill obok trasy biegowej. Teraz jest o wiele bardziej zdyscyplinowany mentalnie. – Dużo pracowałem nad głową z psychologami. Jest teraz znacznie lepiej niż kiedyś – powiedział Sport.pl rozanielony sukcesem.

Wilczur Nazghul ma za sobą kilka zgrupowań w terenie, czyli mnóstwo pracy, która zaowocowała w najważniejszym momencie – na igrzyskach olimpijskich. – Na następne już chyba nie pojadę. Będę miał sześć lat – powiedział, kładąc uszy po sobie.

Jego treningi polegają na długich wybieganiach aerobowych, o bardzo dużej objętości, w dwóch lub trzech dwugodzinnych sesjach dziennych. Najchętniej biega po lasach, ze sparingpartnerami, jednak w ostatnim czasie opady śniegu i mróz spowodowały, że podczas treningów zapadały się łapy, co bardzo utrudniało przygotowania do igrzysk. Wilczur Nazghul musiał nawet zrobić sobie przerwę z powodu urazów pazurów. – Dałem radę. Wiara przenosi góry – stwierdził.

Tylko karma z jedwabników. Jedwabniki są super!

Wilczur Nazghul dzięki prywatnym sponsorom nie musiał martwić się o przygotowania. Jego sztab medyczny ustawił mu doskonałą dietę, opartą na monobiałkowej karmie. Wcześniej trener gotował mu gulasze na kościach, ale były one za mało skondensowane energetycznie, a on bardzo potrzebował skomasowanej energii, jak każdy sportowy Wilczur.

Potem korzystał z suchych karm, ale bał się, że mogą być zanieczyszczone niedozwolonymi w sporcie substancjami. Teraz używa tylko karm wysokoenergetycznych ze sprawdzonych źródeł, dzięki czemu absolutnie nie obawia się kontroli antydopingowych. – Nie lubię tylko, kiedy w karmie są domieszki kurczaka. A zdarzało się wcześniej w tych chińskich – powiedział. – W moim przypadku sprawdza się najlepiej karma z jedwabników.

Wilczur Nazghul jest pod nieustającym monitoringiem specjalistów. Przechodzi regularne badania wydolnościowe. Jest oczywiście okazem zdrowia i przedmiotem podziwu. Ale jego triumf jest czymś więcej niż sportowym osiągnięciem. Zawsze powtarzał, że sport powinien być otwarty dla wszystkich: chihuahua, buldogów, pudli, a nawet golden retrieverów, które jednak nie mają w sobie tej zawziętości sportowej, jak to się mówi: sportowej złości, nieodzownej, gdy ktoś chce osiągnąć sukces. Sport każdemu powinien dać szansę i o to walczył Wilczur Nazghul. – Uważam, że dokonuje wielkich czynów i załatwia ważne sprawy. Walczy za nas wszystkie. Traktujemy go jako naszego bohatera – powiedził reporterowi sport.pl Wilczur Pluto, który opiekuje się starszą parą dwunogów i przyprowadził ją na zawody w Tesero.

Wilczur Nazghul: "Precz z łańcuchami!"

Jak stwierdził Wilczur Pluto, jedno tylko psuje mu święto: środowisko nie wybrało hymnu, który byłby odgrywany po zwycięstwie, ponieważ ścierają się dwie opcje: polska piosenka z filmu "Czterej Pancerni i Pies" oraz "You can’t keep a good dog down" z filmu "Wszystkie psy idą do nieba". – Wolałbym ten drugi. Nawet jeśli Edmund Fetting, który śpiewa tę polską pieśń, faktycznie fizjonomią bardzo przypomina mi jamnika, więc się z nim mocno identyfikuję, jednak ona brzmi smutno, a poza tym, co to jest "potargamy psa"? Potrzebujemy czegoś żywszego – uważa Wilczur Pluto. – A co może być weselszego od piosenki, która zaczyna się od: „Po co mieć jedną kość, skoro możesz mieć cały bank"!

Nastrojony patriotycznie reporter Sport.pl wyjaśnił, że w piosence śpiewanej przez Fettinga chodzi o "potargany sad", a nie psa, ale Wilczur Pluto już go nie słuchał. Zastrzygł uszami i odprowadził dwunogów na parking.

- W różnych krajach nasze sportowe środowisko jest dyskryminowane – mówił w strefie mieszanej Wilczur Nazghul, a reporterzy ze wszystkich zakątków świata słuchali pilnie, w tym wysłannik sport.pl. – Są kraje, w których nie mamy żadnych szans na rozwój, nie mówiąc o karierze sportowej. Walczymy o to, żeby wszystkie miały taką szansę. Mam nadzieję, że MKOl nie weźmie moich słów za stanowisko polityczne i nie zdyskwalifikuje mnie, gdy wypowiem to, do czego upoważniły mnie moje koleżanki i koledzy: "Precz z łańcuchami!"