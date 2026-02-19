Norwescy dziennikarze zachwycają się postawą swoich reprezentantów podczas sprintu drużynowego w biegach narciarskich. Einar Hedegart oraz Johannes Hoesflot Klaebo wygrali walkę o złoto z Amerykanami. Norwegowie podkreślają, że Klaebo w najtrudniejszych momentach pokazał wielką klasę i narciarski artyzm.

Rosyjskie media podważają rekord

Klaebo dokonał rzeczy historycznej. Ma już w swoim dorobku dziesięć złotych medali zimowych igrzysk olimpijskich. Jako pierwszy sportowiec w dziejach zapisał przy swoim nazwisku dwucyfrową liczbę krążków z najcenniejszego kruszcu na najważniejszej sportowej imprezie. Taki wynik ewidentnie boli rosyjskich dziennikarzy. Ci z niedowierzaniem patrzą na występy swoich sportowców, którzy we Włoszech startują pod neutralną flagą. "Sovjetskij Sport" wprost podkreślił, że neguje rekord Klaebo.

- Tak nie pisze się historii - napisano. Przy rekordzie Klaebo padło hasło "fake". A to wszystko dlatego, że na starcie zabrakło Aleksandra Bolszunowa. Rosyjskie portale sugerują również, że sukcesy Norwegów wynikają z "wątpliwych praktyk", wspominając o sprzęcie dopuszczonym przez FIS.

"Nie macie wstydu, prawda?" Rosjanie się zagotowali

"Dagbladet" zwraca z kolei uwagę, że w praktyce Rosja jest niemal nieobecna na igrzyskach. Jedynym biegaczem dopuszczonym do startu pozostaje Sawielij Korostielew, który w biegu na 50 km będzie ostatnią medalową nadzieją kraju.

Norwescy komentatorzy podkreślają jednak, że utrudnianie Rosjanom międzynarodowych startów po ataku na Ukrainę (luty 2022) przynosi wymierne skutki. Brak międzynarodowej rywalizacji odbija się na poziomie sportowym rosyjskich zawodników. Na trasach igrzysk dominuje Norwegia, a Klaebo buduje swoją legendę. W Rosji zamiast święta sportu trwa gorączkowe szukanie winnych.

W przypadku łyżwiarki figurowej Adeliji Petrosjan, która przed programem dowolnym zajmuje piąte miejsce, padły ostre słowa. - Nie macie wstydu, sędziowie? Czy planujecie wysłać Rosję z igrzysk bez medalu? - grzmiał komentator Sport Box. Widać, że strach dotyczący braku medalu na zimowej imprezie czterolecia jest ogromny.