Alarm na igrzyskach! Konkurs skoków zagrożony

Do tej pory rozegrano rywalizację kombinatorów w dwóch konkurencjach. Była rywalizacja indywidualna na skoczni normalnej w połączeniu z biegiem pościgowym na 10 km i na skoczni dużej plus bieg na 10 km. W obu triumfował Norweg Jens Luraas Oftebro.

Rywalizacja na skoczniach w Predazzo na IO zagrożona

Na czwartek zaplanowano rywalizację drużynową (duża skocznia i bieg 2x7,5 km). Polska wystawiła swoją sztafetę w składzie Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek. Ale Biało-Czerwoni nie będą w gronie walczących o medale, co pokazała rywalizacja indywidualna, w której zajmowali jedne z ostatnich miejsc. Na starcie stanie 14 drużyn.

Jest jednak ryzyko, że przynajmniej pierwsza część zawodów się nie odbędzie. O godzinie 9:10 ma się odbyć seria próbna na dużej skoczni w Predazzo, a o 10:00 seria konkursowa. Jak informuje niemiecki dziennik "Bild", warunki pogodowe są na tyle złe, że jest duże prawdopodobieństwo, że zawody zostaną odwołane.

Według doniesień od środowego wieczoru w Predazzo są intensywne opady śniegu, które uniemożliwiają przygotowanie skoczni, chóć organizatorzy robią, co mogą. Niemcy sugerują, do południa ma spaść do 50 cm świeżego śniegu. Do tego jest odczuwalny dość silny wiatr. Później ma padać deszcz.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przełożenie całej rywalizacji drużynowej kombinatorów na piątek. Wtedy pogoda będzie dużo lepsza. Jednak jeśli warunki na trasie biegowej będą dziś korzystne, to może być tak, że organizatorzy zdecydują się na odwrócenie kombinacji - zawodnicy zaczną od biegu, a potem przeniosą się na skocznię.

Pierwotnie bieg drużynowy w ramach kombinacji zaplanowano na dziś na godzinę 14:00.

Cztery lata temu w Pekinie konkurs drużynowy kombinatorów odbył się w formacie duża skocznia + bieg 4x7,5 km. Triumfowali wtedy Norwegowie.