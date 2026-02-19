Biathlonistki i Felix Pigeon bez medalu... Ale za to Snoop Dogg z Pieroguszką!

Pluszowy pieróg praktycznie od początku igrzysk robi furorę wśród fanów łyżwiarstwa figurowego na świecie. Stał się nieoficjalną maskotką naszej reprezentacji. Słynny raper Snoop Dogg także zwrócił na nią uwagę, chciał ją zdobyć. I zdobył, odebrał ją od polskiej kadry w Mediolanie. Liczymy zatem na to, że artysta będzie kibicował Katii Kurakowej podczas programu dowolnego solistek.

Ale nie tylko wokół łyżew dużo się działo. Skoczkowie wrócili już do Polski, a w Beskidach panowało istne szaleństwo, gdy przywitano Kacpra Tomasiaka, trzykrotnego medalisty olimpijskiego. Nastolatek napisał kawał historii i napawa nas dumą. W szczególności dumni czują się mieszkańcy jego rodzinnych okolic.

