Tak wygląda aktualna klasyfikacja medalowa igrzysk. Gdzie Polska?

W środę 18 lutego obserwowaliśmy cztery rywalizacje medalowe z udziałem reprezentantów i reprezentantek Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Kibice Biało-Czerwonych dzień rozpoczęli od kibicowania Izabeli Marcisz i Monice Skinder w drużynowym sprincie w biegach narciarskich stylem dowolnym. Niestety, nasze zawodniczki zajęły odległe, 11. miejsce, pozostając daleko w tyle za czołówką.
Następnie w tej samej konkurencji walczyli panowie - Maciej Staręga i Dominik Bury. Im również nie poszło za dobrze - sklasyfikowani zostali dopiero na 13. lokacie, wygrywając jedynie z Australią i Hiszpanią. Dużo więcej radości dały nam biathlonistki w składzie Anna Mąka, Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz. Panie rywalizowały w sztafecie na dystansie 4x 6km i zajęły wysoką, szóstą pozycję. Choć do podium trochę brakowało, był to naprawdę udany start naszych reprezentantek.
Na koniec dnia bój w short tracku na dystansie 500 metrów toczył jeżdżący dla Polski Kanadyjczyk Felix Pigeon. Najpierw udanie przeszedł przez ćwierćfinał, dojeżdżając do mety na drugim miejscu w swoim biegu, a następnie niewiele brakowało, aby zameldował się w finale A. Niestety - nie był najszybszym zawodnikiem, który w półfinale zajął trzecie miejsce w swojej grupie, co spowodowało, że nasz panczenista zmuszony był rywalizować w finale B. Ostatecznie sklasyfikowany został na ósmej lokacie.
Drużynowe złote krążki tego dnia przypadły reprezentacji Szwecji (sprint kobiet w biegach narciarskich stylem dowolnym), Norwegii (sprint mężczyzn w biegach narciarskich stylem dowolnym), Francji (sztafeta kobiet 4x 6km w biathlonie) i Korei Południowej (sztafeta kobiet w short tracku na dystansie 3000 metrów).
Indywidualnie na najwyższym stopniu podium stawali Chińczyk Yiming Su (snowboard slopestyle), Chinka Mengtao Xu (narciarstwo dowolne), Amerykanka Mikaela Shiffrin (slalom w narciarstwie alpejskim) i Kanadyjczyk Steven Dubois (short track na dystansie 500 metrów).
Tym samym w klasyfikacji medalowej reprezentacja Polski wciąż zajmuje 20. lokatę z czterema medalami na koncie - trzema srebrnymi, które wywalczyli Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij oraz jednym brązowym zdobytym przez 19-letniego skoczka.
Na czele tabeli znajduje się Norwegia, która zgromadziła aż 33 krążki tegorocznych igrzysk, z czego 15 złotych. Za ich plecami znajdują się Włosi, którzy mają 26 medali, a podium zamykają Amerykanie z 24 krążkami na koncie. Indywidualnie najlepiej wypada Norweg Johannes Hoesflot Klaebo, który w biegach narciarskich aż pięciokrotnie sięgał po złoty medal - trzy razy indywidualnie i dwukrotnie w drużynie.
Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 (stan na 18 lutego):
Zobacz też: Polki wywołały burzę na igrzyskach. Oto jaka jest prawda