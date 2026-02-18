Tak wygląda aktualna klasyfikacja medalowa igrzysk. Gdzie Polska?

W środę 18 lutego obserwowaliśmy cztery rywalizacje medalowe z udziałem reprezentantów i reprezentantek Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Kibice Biało-Czerwonych dzień rozpoczęli od kibicowania Izabeli Marcisz i Monice Skinder w drużynowym sprincie w biegach narciarskich stylem dowolnym. Niestety, nasze zawodniczki zajęły odległe, 11. miejsce, pozostając daleko w tyle za czołówką.

Następnie w tej samej konkurencji walczyli panowie - Maciej Staręga i Dominik Bury. Im również nie poszło za dobrze - sklasyfikowani zostali dopiero na 13. lokacie, wygrywając jedynie z Australią i Hiszpanią. Dużo więcej radości dały nam biathlonistki w składzie Anna Mąka, Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz. Panie rywalizowały w sztafecie na dystansie 4x 6km i zajęły wysoką, szóstą pozycję. Choć do podium trochę brakowało, był to naprawdę udany start naszych reprezentantek.

Na koniec dnia bój w short tracku na dystansie 500 metrów toczył jeżdżący dla Polski Kanadyjczyk Felix Pigeon. Najpierw udanie przeszedł przez ćwierćfinał, dojeżdżając do mety na drugim miejscu w swoim biegu, a następnie niewiele brakowało, aby zameldował się w finale A. Niestety - nie był najszybszym zawodnikiem, który w półfinale zajął trzecie miejsce w swojej grupie, co spowodowało, że nasz panczenista zmuszony był rywalizować w finale B. Ostatecznie sklasyfikowany został na ósmej lokacie.

Tak wypadają Polacy na tle reszty stawki. Norwegowie wciąż na czele klasyfikacji medalowej

Drużynowe złote krążki tego dnia przypadły reprezentacji Szwecji (sprint kobiet w biegach narciarskich stylem dowolnym), Norwegii (sprint mężczyzn w biegach narciarskich stylem dowolnym), Francji (sztafeta kobiet 4x 6km w biathlonie) i Korei Południowej (sztafeta kobiet w short tracku na dystansie 3000 metrów).

Indywidualnie na najwyższym stopniu podium stawali Chińczyk Yiming Su (snowboard slopestyle), Chinka Mengtao Xu (narciarstwo dowolne), Amerykanka Mikaela Shiffrin (slalom w narciarstwie alpejskim) i Kanadyjczyk Steven Dubois (short track na dystansie 500 metrów).

Tym samym w klasyfikacji medalowej reprezentacja Polski wciąż zajmuje 20. lokatę z czterema medalami na koncie - trzema srebrnymi, które wywalczyli Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij oraz jednym brązowym zdobytym przez 19-letniego skoczka.

Na czele tabeli znajduje się Norwegia, która zgromadziła aż 33 krążki tegorocznych igrzysk, z czego 15 złotych. Za ich plecami znajdują się Włosi, którzy mają 26 medali, a podium zamykają Amerykanie z 24 krążkami na koncie. Indywidualnie najlepiej wypada Norweg Johannes Hoesflot Klaebo, który w biegach narciarskich aż pięciokrotnie sięgał po złoty medal - trzy razy indywidualnie i dwukrotnie w drużynie.

Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 (stan na 18 lutego):

1. Norwegia - 15 złotych, 8 srebrnych, 10 brązowych, 33 łącznie

2. Włochy - 9/5/12, 26 łącznie

3. USA - 7/11/6, 24 łącznie

4. Francja - 6/7/4, 17 łącznie

5. Holandia - 6/7/2, 15 łącznie

6. Szwecja - 6/6/3, 15 łącznie

7. Niemcy - 5/8/8, 21 łącznie

8. Austria - 5/8/4, 17 łącznie

9. Japonia - 5/6/11, 22 łącznie

10. Szwajcaria - 5/4/3, 12 łącznie

20. Polska - 0/3/1, 4 łącznie

