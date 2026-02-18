Polak walczył do końca. Oto co go spotkało w ostatnim biegu igrzysk

Felix Pigeon walczył do samego końca o możliwość walki medalowej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Niestety, w swoim biegu w półfinale short tracku na dystansie 500 metrów zajął trzecie miejsce, co pozwoliło mu jedynie na walkę o lokaty 6-10 w finale B.

REKLAMA

Zobacz wideo Skocznie, na których wychował się Tomasiak, mogły nie istnieć!

W taki sposób Kanadyjczyk pozbawił szans Polaka

Niespodziewanie oprócz reprezentanta Polski w stawce, która rywalizowała już wyłącznie o honor, miał znaleźć się wicelider Pucharu Świata - Pietro Sighel, który w półfinale zaliczył kolizję z Maxime Laounem. Włoch jednak zdecydował się wycofać. Laoun także walczył w finale B, a oprócz niego i Pigeona na torze pojawili się Kazach Denis Nikisha oraz Chińczyk Shaoang Liu.

Nasz zawodnik dobrze wystartował i trzymał się za plecami Nikishy. Tuż przed ostatnim okrążeniem upadek Laouna sprawił, że Pigeon stracił równowagę. Na karambolu skorzystał reprezentant Chin, który ostatecznie wygrał ten bieg. Jako drugi dojechał Kazach, a polski panczenista zajął trzecią lokatę. Sędziowie jednak nie zdecydowali się ukarać Kanadyjczyka. Tym samym Felix Pigeon finalnie zajął 8. miejsce na dystansie 500 metrów.

W rywalizacji medalowej z kolei w szranki stanęło trzech Holendrów - Melle i Jens van 'T Woutowie oraz Teun Boer, a także dwóch Kanadyjczyków - Steven Dubois i William Dandjinou. Ten ostatni był faworytem z racji zajmowania pozycji lidera Pucharu Świata, ale każdy z zawodników liczył na stanięcie na olimpijskim podium. Spodziewaliśmy się fenomenalnej walki na dystansie pięciu okrążeń.

Tak też się stało. Od początku cała stawka goniła Dubois, który pędził po złoty krążek. Za plecami Kanadyjczyka trzymał się Holender Melle van 't Wout, a na trzeciej lokacie dojechał jego brat Jens. Niespodziewanie medalu nie wywalczył Dandjinou, a Teun Boer zaliczył upadek, który trafił pod lupę sędziów. Ostatecznie ukarany został reprezentant Kanady, który wytrącił Holendra z równowagi. Tym samym Dandjinou wyjedzie z Włoch bez indywidualnej zdobyczy na igrzyskach.

Klasyfikacja końcowa w short tracku na 500 metrów:

Złoto: Steven Dubois (Kanada)

Srebro: Melle van 't Wout (Holandia)

Brąz: Jens van 't Wout (Holandia)

8. Felix Pigeon (Polska)

Zobacz też: Polki wywołały burzę na igrzyskach. Oto jaka jest prawda