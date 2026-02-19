Będzie medal dla Polski? 19 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wkraczają w końcową fazę. Potrwają do niedzieli 22 lutego. Do tej pory Polska mogła świętować cztery medale: trzy w skokach narciarskich i jeden w łyżwiarstwie szybkim. Czy 19 lutego będziemy mogli świętować kolejny krążek?

O której oglądać starty Polaków na ZIO w czwartek?

Emocji nie zabraknie już od samego rana. W drużynowym sprincie zobaczymy polskich kombinatorów - Miłosz Krzempek i Kacper Jarząbek rozpoczną swoje zmagania w skokach już od 10:00. Rywalizacja w biegach rozpocznie się zaś około 14:00.

W eliminacjach sprintu w narciarstwie wysokogórskim zobaczymy Iwonę Januszyk i Jana Elantkowskiego. Być może za tę dwójkę będziemy mogli trzymać kciuki w ewentualnych półfinałach i finałach. Popołudniu uwaga przeniesie się na tor łyżwiarski. Do gry w szóstej parze z Casey Dawsonem wejdzie Władimir Semirunnij.

Wicemistrz olimpijski na 10 000 metrów tym razem pojedzie na 1500 metrów. Start już od 16:30. Wieczorem coś dla miłośników łyżwiarstwa figurowego. Tym razem będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentantkę Jekaterinę Kurakową.

Czas pokaże, czy tego dnia przyjdzie się nam cieszyć z sukcesu Polek i Polaków.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Plany startów Polaków na czwartek 19.02

Poczynania Polaków i sportowców innych nacji będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów). Tak prezentuje się harmonogram startów Polaków: