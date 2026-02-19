Powrót na stronę główną
Będzie medal dla Polski? 19 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

Czy doczekamy się piątego medalu dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo? Za kogo będziemy trzymać kciuki w czwartek, 19 lutego? Oto harmonogram startów Polaków.
Władimir Semirunnij
Fot. REUTERS/Yves Herman

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wkraczają w końcową fazę. Potrwają do niedzieli 22 lutego. Do tej pory Polska mogła świętować cztery medale: trzy w skokach narciarskich i jeden w łyżwiarstwie szybkim. Czy 19 lutego będziemy mogli świętować kolejny krążek?

O której oglądać starty Polaków na ZIO w czwartek?

Emocji nie zabraknie już od samego rana. W drużynowym sprincie zobaczymy polskich kombinatorów - Miłosz Krzempek i Kacper Jarząbek rozpoczną swoje zmagania w skokach już od 10:00. Rywalizacja w biegach rozpocznie się zaś około 14:00.

W eliminacjach sprintu w narciarstwie wysokogórskim zobaczymy Iwonę Januszyk i Jana Elantkowskiego. Być może za tę dwójkę będziemy mogli trzymać kciuki w ewentualnych półfinałach i finałach. Popołudniu uwaga przeniesie się na tor łyżwiarski. Do gry w szóstej parze z Casey Dawsonem wejdzie Władimir Semirunnij

Wicemistrz olimpijski na 10 000 metrów tym razem pojedzie na 1500 metrów. Start już od 16:30. Wieczorem coś dla miłośników łyżwiarstwa figurowego. Tym razem będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentantkę Jekaterinę Kurakową.

Czas pokaże, czy tego dnia przyjdzie się nam cieszyć z sukcesu Polek i Polaków.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Plany startów Polaków na czwartek 19.02

Poczynania Polaków i sportowców innych nacji będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów). Tak prezentuje się harmonogram startów Polaków:

  • 10:00 - Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek - kombinacja norweska, sprint drużynowy, skoki
  • 10:10 - Iwona Januszyk - narciarstwo wysokogórskie, sprinty, eliminacje
  • 10:50 - Jan Elantkowski - narciarstwo wysokogórskie, sprinty, eliminacje
  • 12:55 - ew. Iwona Januszyk - narciarstwo wysokogórskie, sprinty kobiet, półfinał
  • 13:25 - ew. Jan Elantkowski - narciarstwo wysokogórskie, sprinty, półfinał
  • 13:55 - ew. Iwona Januszyk - narciarstwo wysokogórskie, sprinty kobiet, finał
  • 14:00 - Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek - kombinacja norweska, sprint drużynowy, biegi
  • 14:15 - ew. Jan Elantkowski - narciarstwo wysokogórskie, sprinty, finał
  • 16:30 - Władimir Semirunnij - łyżwiarstwo szybkie, 1500 metrów (w szóstej parze z Casey Dawsonem)
  • 19:30 - Jekaterina Kurakowa - łyżwiarstwo figurowe, solistki, program dowolny

