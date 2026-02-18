Polak jechał po finał igrzysk. Nagle doszło do karambolu

Felix Pigeon w świetnym stylu wywalczył awans do półfinału Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 w short tracku na dystansie 500 metrów. Polak zanotował bardzo dobrą końcówkę swojego biegu ćwierćfinałowego i zajął drugie miejsce za Melle van 't Woutem.

REKLAMA

Zobacz wideo Skocznie, na których wychował się Tomasiak, mogły nie istnieć!

Karambol w biegu Polaka. Skorzystał na tym!

W półfinale jednak reprezentant Polski nie był faworytem do zajęcia miejsca w czołowej trójce. Mierzył się bowiem z liderem i wiceliderem Pucharu Świata - Williamem Dandjinou oraz Pietro Sighelem. Oprócz nich na torze pojawili się wspomniany wcześniej Holender Van 't Wout oraz Kanadyjczyk Maxime Laoun.

Pigeon startował z piątego toru, czyli z tego znajdującego się najbardziej na zewnątrz. Zgodnie z oczekiwaniami nasz zawodnik trzymał się na szarym końcu stawki, której przewodzili Dandjinou i Sighel. Reprezentant Polski poszukiwał możliwości zaatakowania, a ta nadarzyła się przy kolizji Sighela z Laounem. Ostatecznie Pigeon dojechał na trzeciej lokacie z czasem 41.026, a drugą pozycję zajął Van 't Wout.

Niestety, walki o medale nie będzie

Na powtórkach wyraźnie widać było, że Sighel i Laoun walczyli ze sobą w stałym kontakcie. Ostatecznie sędziowie zdecydowali, że nie będą karać żadnego z zawodników. Pigeon musiał liczyć na to, że będzie najszybszym zawodnikiem z trzecich miejsc.

Drugi półfinał przyniósł genialną walkę pomiędzy Jensem van 't Woutem a Stevenem Dubois. Na trzeciej lokacie dojechał Teun Boer, który miał lepszy czas niż reprezentant Polski. Tym samym nasz zawodnik musiał obejść się smakiem walki o medale. Pozostała walka w finale B o honorowe lokaty.

Zobacz też: Polacy podjęli decyzję o bojkocie na igrzyskach! Jest komunikat