Polacy podjęli decyzję o bojkocie na igrzyskach! Jest komunikat

To już pewne. Rosjanie i Białorusini wracają do świata sportu na zasadach sprzed zawieszenia. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) dopuścił zawodników i zawodniczki z państw, które od 2022 roku prowadzą agresję na terytorium Ukrainy do startów w Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo z wykorzystaniem ich symboli narodowych.

Jest reakcja Polaków na skandaliczną decyzję ws. Rosjan. Będzie bojkot

Na skandaliczną decyzję zareagowało już polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki. We wpisie opublikowanym na platformie X zapowiedziano bojkot ceremonii otwarcia igrzysk.

"W obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, udział zawodników z Rosji i Białorusi w rywalizacji sportowej z wykorzystaniem ich flag i hymnów jest absolutnie niedopuszczalny" - czytamy.

Już wcześniej na łamach "Polsat News" prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga zapowiadał, że może dojść do bojkotu ze strony Polski. Ceremonię otwarcia zbojkotuje także europejski komisarz Unii Europejskiej ds. sportu Glenn Micallef.

- Nie wezmę udziału w ceremonii otwarcia. Robię to z szacunkiem dla sportowców, ale z pełnym zrozumieniem zasad, o które toczy się gra. Sport jednoczy, gdy zasady są przestrzegane, i dzieli, gdy są zagrożone - powiedział.

Taka decyzja IPC jest pokłosiem wydarzeń z września ubiegłego roku. Wówczas w Seulu Międzynarodowy Komitet Paralimpijski postanowił znieść częściowe zawieszenie komitetów Rosji i Białorusi oraz przywrócić obu państwom status pełnoprawnych członków.

- Komitet paraolimpijski mógł zmienić statut, dokonać zmian przez cztery lata, nic nie zrobiono - stwierdził Szeliga, sugerując bierność światowych władz wobec wciąż trwającej wojny w Ukrainie.

Bojkot oczywiście zapowiedzieli również Ukraińcy, co ogłosił minister ds. młodzieży i sportu Matwiej Bidny. "Dziękujemy wszystkim urzędnikom wolnego świata, którzy również zignorują oficjalne wydarzenia paraolimpijskie. Kontynuujemy walkę!" - napisał w mediach społecznościowych.

Warto podkreślić, że podczas obecnie trwającej imprezy czterolecia rosyjscy i białoruscy sportowcy występować mogą jedynie pod flagą neutralną. Wykluczone jest również odgrywanie państwowych hymnów tych nacji.

Zimowe Igrzyska Paralimpijskie Mediolan-Cortina 2026 odbędą się w dniach 6-15 marca. Polskę reprezentować będzie dziewięcioro zawodniczek i zawodników oraz sześciu przewodników.

