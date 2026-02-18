Gigantyczna sensacja była o włos! Ten mecz przejdzie do historii igrzysk

Męski turniej hokeja na lodzie na igrzyskach olimpijskich zapowiadał się jako najbardziej pasjonujący od lat. Każdy klub NHL wysłał co najmniej jednego swojego zawodnika. Aż 11 z 12 reprezentacji miało u siebie w składzie gracza największej ligi hokejowej świata. Wyjątkiem byli tu tylko gospodarze, Włosi. Patrząc na obsadę turnieju i składy, najpoważniejszym pretendentem do złota była Kanada.

Kapitalny mecz na igrzyskach. Faworyt był minuty od sensacyjnej porażki

W ćwierćfinale Kanadyjczycy mierzyli się z Czechami, mistrzami świata z 2024 r. Dla naszych południowo-zachodnich sąsiadów to była okazja do rewanżu za demolkę, jaką Kanada urządziła w meczu grupowym, wygrywając aż 5:0.

Początek meczu ułożył się lepiej dla Kanadyjczyków, bo wyszli na prowadzenie już w czwartej minucie po trafieniu Macklina Celebriniego. Ale ich radość z prowadzenia trwała zaledwie kilka minut, bowiem Czesi zdołali wyrównać. Wtedy do siatki Kanady po ładnej, zespołowej akcji trafił Lukas Sedlak.

Czechy niespodziewanie prowadziły po pierwszej tercji. W 15. minucie wykorzystali grę w przewadze, a na listę strzelców wpisał się David Pastrnak. Faworyci oddawali więcej strzałów, ale większą pomysłowością i kreatywnością, a przy tym skutecznością, wykazywali się ich europejscy rywale.

W drugiej tercji Kanada odrobiła straty, bramkę wyrównującą zdobył Nathan MacKinnon, świetnie uderzył z dystansu. Sprawa awansu do półfinału była zatem otwarta.

Do ostatniej tercji Kanada przystępowała osłabiona, bowiem Sidney Crosby nabawił się prawdopodobnie kontuzji kostki i nie był zdolny do dalszej gry. Faworyci radzili sobie bez swojego lidera, największej gwiazdy i legendy. To on dał złoto w Vancouver w 2010 r., strzelając gola w dogrywce finału z USA.

Mimo to Kanada naciskała, jej przewaga na lodzie rosła. Czesi coraz częściej ograniczali się do kontrataków. A potrafili kontrować naprawdę dobrze, byli groźni w tym elemencie. Na nieco ponad siedem minut przed końcem nasi sąsiedzi przeprowadzili składną akcję, zaskoczyli Kanadyjczyków i wyszli na prowadzenie. Martin Necas wycofał krążek, będąc pod bramką. Zrobił miejsce na strzał Ondrejowi Palatowi, a ten się nie pomylił. Czesi byli bardzo blisko sprawienia sensacji.

Ale w końcówce lepsi byli Kanadyjczycy, wykazali się wyższą kulturą gry. Na ok trzy i pół minuty przed końcem regulaminowego czasu gry gola strzelił Nick Suzuki. Sprytnie trącił krążek wstrzelony niemalże z połowy boiska. Doprowadził on do dogrywki. Gracze z Ameryki Północnej potrzebowali nieco ponad 80 sekund dogrywki, by wyszarpać półfinał.

Mitchell Marner zdecydował się wtedy na indywidualną akcję. Ruszył z krążkiem z własnej połowy, minął trzech rywali i strzelił w sytuacji sam na sam w samo okienko bramki.

Kanada wygrała 4:3 i będzie grała o medal olimpijski. Czesi nie dowierzali, byli tak blisko wielkiej wygranej. Ale trzeba ich pochwalić za to, że postawili się gigantowi. Sprawili, że to był najlepszy mecz olimpijskiego turnieju i jeden z najlepszych w historii igrzysk w ostatnich latach.

W półfinale jest też Słowacja, która pokonała Czechów 6:2. O miejsca w najlepszej czwórce powalczą jeszcze USA ze Szwecją i Finlandia ze Szwajcarią.