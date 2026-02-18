Tak Małysz namaścił Tomasiaka na swojego następcę. Czekał na to 24 lata

Kacper Tomasiak w tydzień zdobył trzy medale igrzysk olimpijskich, bijąc wynik Janne Ahonena i wyrównując Svena Hannawalda. W środę 18 lutego człowiek, który przeszedł do legendy polskiego olimpizmu został przywitany z honorami. W Bystrej był tłum, a wśród niego Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego zabrał głos i nie ukrywał wzruszenia.

Małysz namaścił Tomasiaka. Czekał 24 lata

- Jesteśmy wdzięczni rodzicom Kacpra, matce, że go urodziła. Powiem szczerze. Miałem łzy w oczach, gdy oglądałem Kacpra. Najbardziej popłakałem się w mikstach. Taka dramaturgia... Patrzyliśmy na tych trybunach i nie wiedzieliśmy, co jest grane. Dzwonię do Maćka Maciusiaka i wtedy była prawdziwa euforia - powiedział Małysz.

- Ja się niezmiernie cieszę i przygotowałem coś specjalnego dla Kacpra, jadąc tutaj. To był taki dosyć duży spontan. To było coś, co dostałem w Salt Lake City. To zrobiony ze złota złoty skoczek, którego przekazała mi pewna osoba, żeby przynosił mi szczęście. Chciałbym go Kacprowi przekazać, bo jeszcze niejeden złoty medal przed nim - dodał, symbolicznie namaszczając 19-latka na swojego następcę. Po chwili wręczył przedmiot Tomasiakowi, a zewsząd rozległy się brawa.

Tomasiak w wieku 19 lat ma w swoim dorobku trzy olimpijskie medale. To o jeden mniej niż Małysz przez całą karierę - legendarny skoczek może się pochwalić czterema srebrnymi krążkami. Cztery medale - trzy złote i jeden brązowy zgromadził Kamil Stoch.

Kacper Tomasiak to pierwszy mężczyzna w historii polskich występów na zimowych igrzyskach, który przywiózł z jednej imprezy trzy krążki. Wcześniej dokonała tego tylko Justyna Kowalczyk.