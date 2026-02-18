Powrót na stronę główną
Tak Małysz namaścił Tomasiaka na swojego następcę. Czekał na to 24 lata

Kacper Tomasiak już jest legendą igrzysk olimpijskich. Zdobył trzy medale na swojej pierwszej imprezie czterolecia, a ma przecież 19 lat. W Polsce powitały go tłumy, a wraz z nimi Adam Małysz, który symbolicznie namaścił młodego następcę. Czekał na to 24 lata.
Adam Małysz i Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak w tydzień zdobył trzy medale igrzysk olimpijskich, bijąc wynik Janne Ahonena i wyrównując Svena Hannawalda. W środę 18 lutego człowiek, który przeszedł do legendy polskiego olimpizmu został przywitany z honorami. W Bystrej był tłum, a wśród niego Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego zabrał głos i nie ukrywał wzruszenia.

Małysz namaścił Tomasiaka. Czekał 24 lata

- Jesteśmy wdzięczni rodzicom Kacpra, matce, że go urodziła. Powiem szczerze. Miałem łzy w oczach, gdy oglądałem Kacpra. Najbardziej popłakałem się w mikstach. Taka dramaturgia... Patrzyliśmy na tych trybunach i nie wiedzieliśmy, co jest grane. Dzwonię do Maćka Maciusiaka i wtedy była prawdziwa euforia - powiedział Małysz.

- Ja się niezmiernie cieszę i przygotowałem coś specjalnego dla Kacpra, jadąc tutaj. To był taki dosyć duży spontan. To było coś, co dostałem w Salt Lake City. To zrobiony ze złota złoty skoczek, którego przekazała mi pewna osoba, żeby przynosił mi szczęście. Chciałbym go Kacprowi przekazać, bo jeszcze niejeden złoty medal przed nim - dodał, symbolicznie namaszczając 19-latka na swojego następcę. Po chwili wręczył przedmiot Tomasiakowi, a zewsząd rozległy się brawa.

Polak trenerem niemieckich skoczków? Sensacyjny scenariusz

Tomasiak w wieku 19 lat ma w swoim dorobku trzy olimpijskie medale. To o jeden mniej niż Małysz przez całą karierę - legendarny skoczek może się pochwalić czterema srebrnymi krążkami. Cztery medale - trzy złote i jeden brązowy zgromadził Kamil Stoch.

Kacper Tomasiak to pierwszy mężczyzna w historii polskich występów na zimowych igrzyskach, który przywiózł z jednej imprezy trzy krążki. Wcześniej dokonała tego tylko Justyna Kowalczyk.

