Świątek nie przegapiła sukcesu przyjaciółki na IO. Czekała na to 8 lat

Dla Mikaeli Shiffrin występ w slalomie w Cortinie d'Ampezzo miał ogromne znaczenie. Amerykanka wróciła cztery lata temu z igrzysk w Pekinie niesamowicie rozczarowana. Jechała do Chin jako faworytka do złota, a skończyła bez choćby jednego medalu. Nie była w stanie ukończyć zarówno slalomu, jak i slalomu giganta. W tej pierwszej konkurencji nie poszło jej też osiem lat temu w Pjongczangu, gdy zajęła dopiero 4. miejsce, przegrywając brązowy medal z Austriaczką Kathariną Gallhuber o 0,08 s.

Królowa slalomu jest tylko jedna

Teraz nie było już dla niej opcji, że może się nie udać. Wygrała siedem z ośmiu zawodów w slalomie w tym sezonie Pucharu Świata. Na szczęście dla siebie we Włoszech udowodniła, dlaczego osiągnęła aż taką dominację. Amerykanka była zdecydowanie najlepsza w obu przejazdach, kończąc ostatecznie na pierwszym miejscu z przewagą aż 1,5 sekundy nad srebrną medalistką Camille Rast ze Szwajcarii. Podium uzupełniła Szwedka Anna Swenn-Larsson, po tym jak w drugim przejeździe już na pierwszej tyczce pomyliła się Niemka Lena Duerr.

Świątek gratuluje mistrzyni. Znają się doskonale

Wracając do Shiffrin, kilka godzin zwycięstwie otrzymała ona gratulacje w mediach społecznościowych od Igi Świątek. Polska tenisistka wstawiła story na Instagrama ze zdjęciem, na którym ogląda i cieszy się ze zwycięstwa Amerykanki. - Zrobiłaś to! - zwróciła się do Mikaeli nasza reprezentantka. Ta z pozoru nietypowa interakcja nie dziwi nikogo, kto śledzi karierę Świątek.

Iga od lat ma doskonałe relacje z Mikaelą Shiffrin oraz Lindsay Vonn. Amerykańskie gwiazdy narciarstwa alpejskiego od lat kibicują Polce podczas turniejów tenisowych i gratulują jej, gdy wygrywa. Świątek rewanżuje się tym samym, gdy tylko ma taką okazję. Jak w tym wypadku. Dla Shiffrin to trzecie olimpijskie złoto. W 2014 roku w Soczi wygrała slalom, a cztery lata później slalom gigant.