Kamil Stoch zrobił to po raz ostatni w karierze. "Byłem zły"

- Kamil musi to dopchnąć! - ekscytował się komentator, gdy Kamil Stoch ruszał z belki startowej, żeby bronić drugiego miejsca. - My się tylko zastanawiamy: brąz czy srebro? - słyszeliśmy po chwili od Przemysława Babiarza, mając już pewność, że będzie medal. Tak nasz najbardziej utytułowany skoczek wskakiwał na olimpijskie podium po raz ostatni w swojej karierze. To było równo osiem lat temu.

Kamil Stoch pokazał wielką klasę, ciesząc się z medali, jakie na igrzyskach olimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026 wywalczyli obaj jego koledzy z kadry. Sam do podium nie zdołał doskoczyć. A olimpijską rywalizację w Predazzo, na swoich ostatnich igrzyskach w karierze, kończył jako widz.

Zobacz wideo Tych konkursów skoków nie zapomnimy nigdy. "Najbardziej żal było Stefanka"

Kacper Tomasiak był chyba największą rewelacją olimpijskiego skakania w Predazzo. Nasz 19-letni debiutant na igrzyskach wywalczył srebrny medal w konkursie na skoczni normalnej, brązowy w zawodach na skoczni dużej i na koniec srebro na tym samym obiekcie w duecie z Pawłem Wąskiem.

Ten ostatni konkurs w programie igrzysk olimpijskich zastąpił zawody czteroosobowych drużyn. Podczas konkursu duetów Stoch kibicował kolegom, bo nie załapał się do składu. A to dlatego, że w obu indywidualnych startach był najsłabszy z polskiej trójki. Stochowi trzeba oddać, że wspierał Tomasiaka i Wąska pięknie. Obu na koniec serdecznie wyściskał, o obu powiedział wiele pięknych słów.

Jednocześnie Stoch, żegnając się z igrzyskami – Mediolan-Cortina to jego szóste w karierze, debiutował 20 lat temu – nie chciał rozmawiać z dziennikarzami o całym swoim historycznym dorobku na nich. Ale my pamiętamy. A w dzień taki jak dziś warto przypomnieć kawał historii polskiego sportu, związany ze Stochem.

Stoch skoczył po medal, ale był zniesmaczony

Równo osiem lat temu, 19 lutego 2018 roku, Polska w składzie Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wywalczyła pierwszy w naszej historii olimpijski medal w rywalizacji drużynowej. I zarazem ostatni, bo w Pekinie w 2022 roku do podium nie doskoczyliśmy, a tam rozegrano ostatnie takie zawody.

Dla Stocha tamten brązowy medal był ostatnim olimpijskim w karierze. Igrzyska w Pjongczangu Kamil zaczął od czwartego miejsce w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej. Następnie wywalczył złoto na skoczni dużej. To było już trzecie mistrzostwo olimpijskie Stocha, po dwóch z igrzysk Soczi 2014. Brąz w drużynie był dla Stocha jak deser. Choć początkowo nie do końca ten deser mu smakował.

Po siódmej z ośmiu serii tamtej drużynówki Polska była druga. Pierwsza Norwegia pewnie prowadziła, a my mieliśmy 0,6 punktu przewagi nad Niemcami. Daleko za tymi ekipami, już bez medalowych szans, plasowali się Austriacy. Sytuacja była jasna: Stoch walczył z Wellingerem o srebro.

Niemiec skoczył bardzo dobrze – 134,5 metra. Wellinger był wtedy w świetnej formie, indywidualnie wywalczył złoto i srebro. – Kamil musi to dopchnąć! – komentował w TVP Przemysław Babiarz, gdy Stoch ruszał z belki startowej.

Babiarz i Włodzimierz Szaranowicz szybko zauważyli, że poprawiają się warunki wietrzne. Stoch musiał skoczyć 136-137 metrów, żeby utrzymać srebro dla Polski. Wylądował daleko – 134,5 metra, ale chyba czuł, że to nie wystarczy. I czekając na końcową notę, aż zakrywał dłońmi usta.

– To jest wielki sukces! My się tylko zastanawiamy: brąz czy srebro? – uspokajał nas wszystkich Babiarz. Komentator miał rację: to był wielki sukces. Stanęło na brązie.

– Byłem tuż po konkursie zły, bo mogłem skoczyć lepiej i dać drużynie srebro. Ale potem sobie uświadomiłem, że przecież dałem z siebie wszystko. I wcale nie mam pewności, że gdybym miał szansę i wszedł na górę kolejny raz, skoczyłbym lepiej – mówił Stoch.

- My to odbieramy tak, że wygraliśmy brąz, a nie przegraliśmy srebro. Bo już dostałem takie pytania i mnie wkurzyły – mówił Adam Małysz, wówczas dyrektor w PZN. - Kamil przyszedł zniesmaczony, wiedział, jak bardzo spóźnił skok, musieliśmy go pocieszać: "Kamil, kurczę, medal jest". Ale on jest tak ambitny, że chciał dać więcej niż w indywidualnym konkursie – dodawał były mistrz.

Stoch absolutnie zrobił swoje

Na koniec Polska straciła 3,3 punktu do srebra. Złoto Norwegów było poza zasięgiem – byli lepsi o 26,1 pkt. Tamte zawody może nie skończyły się dla nas idealnie, bo blisko był medal bardziej wartościowy, ale trzeba przypomnieć, że oglądało się je z dużym komfortem. To dlatego, że od początku ten nasz medal był niezagrożony. Czwarta Austria na koniec straciła do trzeciej Polski aż 94 punkty.

Warto powiedzieć jeszcze jedno: w tamtym konkursie Stoch był indywidualnie najlepszym z Polaków. On miał w całej stawce trzecią notę, Kubacki – czwartą, Hula – jedenastą, a Kot – czternastą.