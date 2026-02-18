O powrocie rosyjskich i białoruskich symboli narodowych na igrzyska paralimpijskie było wiadomo już we wrześniu. Oburzenie wyraziło kilkadziesiąt państw, w tym Polska. Zaapelowały one do Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o zmianę decyzji i działanie zgodnie z zaleceniem MKOl-u, który dopuszcza Rosjan i Białorusinów jedynie jako sportowców neutralnych w sportach indywidualnych, do tego pod pewnymi warunkami. IPC jednak zignorował te prośby i utrzymał swoje stanowisko, argumentując, że nie chce, by sportowcy stali się bronią do realizacji celów politycznych, a igrzyska mają być wolne od polityki i propagandy.

Ukraina bojkotuje igrzyska paralimpijskie

Im bliżej startu igrzysk paralimpijskich, tym większe oburzenie powoduje start Rosji i Białorusi pod ich flagami narodowymi. Sprzeciw części państw, który można usłyszeć i przeczytać w sieci także dzisiaj, nic nie dał. Dlatego zapadają już decyzje o podjęciu drastycznych kroków.

Rząd Ukrainy podjął decyzję o zbojkotowaniu tegorocznych igrzysk paralimpijskich. To oznacza, że przedstawiciele państwowych władz nie wezmą udział w ceremonii otwarcia igrzysk ani innych oficjalnych wydarzeniach i uroczystościach w trakcie imprezy. Potwierdził to ukraiński minister sportu Matwij Bidny. Jego zdaniem decyzja IPC jest skandaliczna.

- Dziękujemy każdemu urzędnikowi wolnego świata, który zrobi to samo. Będziemy walczyć dalej! - oświadczył szef resortu.

Do apelu Bidnego przyłączył się szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. "Dopuszczenie do podnoszenia flag państw-agresorów na igrzyskach paralimpijskich w czasie, gdy trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, jest błędem - moralnym i politycznym. Decyzja o dopuszczeniu Rosji i Białorusi pod ich narodowymi symbolami ignoruje fakt, że reprezentują one reżimy, które prowadzą agresję, niszczą miasta i wykorzystują sport jako narzędzie propagandy. Nie da się ich oddzielić od zbrodni popełnianych pod ich znakami. Ukraina będzie nadal bronić sprawiedliwości i godności, a także chronić integralność międzynarodowego sportu przed wykorzystywaniem go przez państwa-agresorów" - oświadczył Sybiha na Twitterze.

Ukraiński rząd bojkotuje igrzyska paralimpijskie, ale sportowcy wezmą udział w najważniejszej imprezie czterolecia dla niepełnosprawnych sportowców.

Polska także wystartuje w tych igrzyskach, wyśle na nie łącznie dziewięcioro sportowców, w tym sześcioro z przewodnikami.

Igrzyska paralimpijskie odbędą się w dniach 6-15 marca. Reprezentacja Rosji będzie liczyć sześć osób, a Białorusi cztery osoby.