Bezlitosny obraz igrzysk w Mediolanie. Włosi chcieli to ukryć

Gdzie są te igrzyska w Mediolanie? Szukałem ich w najnowocześniejszym mieście Włoch, ale znalazłem tyle, co kot napłakał.

Wsiadam do metra 2. Przesiadam się na Loreto, do metra 1. Jadę w stronę Rho Fiera Milano na północny zachód od Mediolanu. Po 30 minutach pociąg wyjeżdża z tunelu i pędzi na złamanie karku maszynisty dalej, przez pola, podmiejską zabudowę. Po 40 minutach znów jakieś miasto. To Rho, miasteczko podmediolańskie, jak Piaseczno przy Warszawie. Wysiadam na stacji końcowej. Idę kwadrans podziemnymi chodnikami, drogami dojazdowymi, dochodzę do wschodniej bramy targów. Wjeżdżam na górny pasaż i mijam jedną, drugą, piątą gigantyczną, pustą halę targową. Jadę siedmioma długaśnymi ruchomymi chodnikami, jak na największych lotniskach. I wreszcie dojeżdżam do szóstej hali. W środku olbrzymie, czarne zasłony z plastiku, za którymi jest mój cel – tor łyżwiarstwa szybkiego. Obok, w identycznej hali, tylko po drugiej stronie pasażu, grają hokeiści. Po pasażu czasem można spotkać dziwo – patrol plutonu katarskich służb specjalnych.

Mam wrażenie, że Mediolańczycy chcieli ukryć igrzyska w pawilonach, za magazynami, w odległych halach, zamiast pokazać swoje miasto, dać się ludziom nim zachwycić, jak zrobili to Francuzi w Paryżu. Zimowe igrzyska to nie ta sama skala co letnie, ale rzecz jest tym bardziej do zrobienia, gdyby ktoś tylko chciał. Gdyby ktoś poważnie pomyślał o igrzyskach i ich wpływie na kulturę, na świat, to pewnie Ceremonia Otwarcia wniosłaby coś nowego, a tak była dość kiczowatym galimatiasem, niewartym poświęcenia takich ludzi jak Władysław Heraskewycz, Lindsey Vonn czy ta Rosjanka, która ochotniczo wprowadziła reprezentację Ukraińców na stadion podczas Ceremonii Otwarcia, narażając się na nienawiść rodaków. A nawet, powiedziałbym, ceremonia była strachliwym galimatiasem, bo gdy się jest w mieście, słyszy się w nim język arabski, albański, jakiś afrykański, widzi się czarnych mieszkańców. Mediolan jest wielokulturowy, a nie tylko Puccini, Rossini, Verdi i tak w kółko. Jest, ale nie na otwarciu igrzysk.

Znowu jadę metrem. Wsiadam na Lambrate FS. Jadę bezpośrednio do Assago. Znów ostatnia stacja metra. Hala położona w polu, na obrzeżach miasteczka podobnego do Rho, tyle że na południe od Mediolanu.

Igrzyska w Mediolanie zostały otwarte na przeznaczonym do wyburzenia stadionie San Siro i się wyprowadziły daleko od miasta. Jedyne, co z igrzysk pozostało w stolicy Lombardii, to krzykliwe pawilony sponsorów na Duomo i pod Pałacem Sforzów. To smutne, ale i zgodne z trendem: najlepsze miejsce dostała najsłabsza, najbardziej merkantylna część igrzysk. Jedyną dyscypliną olimpijską w centrum był zjazd bonzów MKOl w La Scali, cudownej operze, w której kiedyś biło serce Włoch.

Jadę do wioski olimpijczyków. Wsiadam do pociągu S9, jadę na południe. Wychodzę na stacji Lodi, idę 20 minut wzdłuż potężnej magistrali kolejowej, wychodzącej z miasta w kierunku Rzymu. Obok stoją ukończone niedawno budynki wioski olimpijskiej. Krajobraz trochę jak z heroicznych czasów budowy Dworca Zachodniego w Warszawie. Tory, tory, tory.

– My mamy cichutko, ale ci od strony torów to już nie za bardzo – mówi trener panczenistów Artur Waś i więcej nie mogę cytować, bo i tak by mi nie przepuścił tego w autoryzacji. Niektórzy śpią jak na peronie. Ceny nieruchomości wzrosły tam trzykrotnie, no bo teraz to jeden plac budowy, ktoś po prostu na tym zarobi w przyszłości.

Jak mówili organizatorzy, ich ideą było wyprowadzenie igrzysk do satelickich ośrodków, żeby było mniej wpływu tego ogromnego wydarzenia na naturę (ale ścięcie modrzewiowego lasu pod tor bobslejowy już było ok): do Cortiny, czyli współgospodarza, ale też do Livigno, Tesero, Predazzo, Bormio, Anterselvy. Czytając lokalne wiadomości, wyłania się jednak niezbyt krzepiący obraz: w Cortinie i Bormio mieszkańcy uświadomili sobie, że ich górskie perły zmieniają się w sposób, którego bynajmniej nie pożądali. W styczniu przedstawiciele ladyńskich miast napisali nawet list otwarty przeciw takim akcjom. Takie włoskie kurorty górskie jak Cortina, Madonna, Bormio zawsze były wymagające cenowo, po igrzyskach to będzie kurort chyba tylko dla katarskiego emira. Rodzinne firmy są wypychane przez luksusowe, sieciowe resorty, które zwietrzyły swoją olimpijską szansę.

Ponieważ postawiono przed kibicami i dziennikarzami przeszkody, faktycznie odbywały się niezależne zawody o mistrzostwo olimpijskie. Moimi ostatnimi zimowymi igrzyskami było Soczi, gdzie kibice i dziennikarze mogli oglądać i opisywać zawody odbywające się tego samego dnia w różnych miejscach, a na koniec zjechać i bawić się w mieście, na placu medalowym. Nie jest w modzie powoływanie się na Rosjan, zwłaszcza że natychmiast po zakończeniu igrzysk anektowali zbrojnie Krym i zaczęli zawieruchę we wschodniej Ukrainie, a igrzyska - jak się okazało - były oszustwem pod względem walki z dopingiem u gospodarzy, ale tak wtedy było.

Nie było mnie w Turynie w 2006 r. i mogę tylko żałować, że w Mediolanie nie towarzyszy igrzyskom coś więcej – jak tam, w stolicy Ligurii. Nie dla mnie, ja i tak mam dość, ale dla kibiców, którzy na igrzyska przyjechali. Byłaby to szansa na oderwanie sportu od fikołków. Nocne otwarcia galerii, debaty publiczne, występy uliczne, czyli to wszystko, z czego słyną Włochy (a na co nie miałbym czasu uczęszczać). Wszystko to zostało odcięte od igrzysk.

Nie pozostanie po nich wiele - ani w Mediolanie, ani w głowach kibiców i mieszkańców.