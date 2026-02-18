Oto jak Pertile nazwał Tomasiaka. Poszło w świat

Jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu Pucharu Świata profil Kacpra Tomasiaka na Instagramie obserwowało blisko dwa tysiące osób. Po tym, jak 19-latek zdobył trzy medale podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, to ponad 110 tys. użytkowników obserwuje go w mediach społecznościowych. - Kacper to superutalentowany facet! A do tego ciężko pracujący sportowiec - mówi Martin Schmitt, były niemiecki skoczek w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl. Nic dziwnego, że w kierunku Kacpra spływa dużo pochwał.

Oto jak Pertile nazwał Kacpra Tomasiaka po igrzyskach. "Odpowiedni moment"

Sandro Pertile rozmawiał z Polsatem Sport po zawodach w skokach narciarskich w Predazzo. Szef Pucharu Świata wypowiedział się nt. Tomasiaka. Pertile nazwał go jedną z "największych niespodzianek" IO.

- Myślę, że Kacper jest zdecydowanie jedną z największych niespodzianek igrzysk, ale udało mu się złapać odpowiedni moment. Myślę, że stracimy kilka wielkich gwiazd pod koniec tego sezonu. Jednym z nich jest oczywiście Kamil i potrzebujemy nowej gwiazdy, więc cieszę się, że mamy nowego zawodnika na czołowej pozycji, który może kontynuować tradycję naszego sportu i być dobrym ambasadorem - powiedział.

Pertile krótko rozmawiał z Tomasiakiem. "Wasz sztab szybko go zabrał"

Wcześniej Pertile mówił otwarcie w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl, że medal Tomasiaka przynosi radość całej Polsce.

- Polska na takie emocje zasługuje. Przeszliście przez bardzo trudny okres. A myślę, że wszyscy wiemy, jak ważna jest Polska dla skoków narciarskich. I jeśli ktoś ma okazję do takiej celebracji swojego sukcesu to dla mnie zawsze pozytywna sprawa. Rozmawiałem z nim, ale bardzo krótko, bo wasz sztab szybko go zabrał i zaczęły się jego obowiązki po dekoracji. Nic dziwnego, w końcu bardzo cieszyli się z medalu - opowiadał Pertile.

Pertile jest szefem Pucharu Świata od wiosny 2020 r. Wydawało się, że Włoch zrezygnuje ze swojej funkcji po zeszłorocznym skandalu, który wydarzył się na mistrzostwach świata w Trondheim i który został nagłośniony przez Jakuba Balcerskiego, naszego dziennikarza.

- Jestem zależny od innych osób i jeśli moi szefowie powiedzą mi: "Sandro, czas, żebyś opuścił ten sport", muszę to zaakceptować, takie jest życie. Jestem świadomy, że czasem w życiu inni ludzie mogą decydować za ciebie. Zwłaszcza, jeśli są na wyższym stanowisku niż ty - tłumaczył Pertile.