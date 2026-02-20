Polska straciła trenera, który dał nam 5 medali olimpijskich

Dlaczego na igrzyskach olimpijskich Justyna Kowalczyk jest w roli tylko ekspertki? Na to pytanie odpowiedziała w programie Sport.pl. A dlaczego na igrzyskach wcale nie ma jej trenera, Aleksandra Wierietielnego? On od lat już nawet nie chce o tym rozmawiać.

Trenowana przez Wierietielnego Justyna Kowalczyk zdobyła pięć olimpijskich medali w biegach narciarskich. A wcześniej inny jego podopieczny, Tomasz Sikora, mistrzostwo świata w biathlonie (a drużyna - medal brązowy). Trener Aleksander Wierietielny ukształtował dwoje mistrzów polskiego sportu, dwie absolutnie wyjątkowe postaci w całej historii naszych startów na zimowych igrzyskach olimpijskich. I z nimi wciąż jest w kontakcie. Ale z wieloma innymi ludźmi kontaktować się nie chce.

To był jeden z pierwszych dni igrzysk olimpijskich Mediolan/Cortina d’Ampezzo 2026. Tomasz Sikora komentował biegi narciarskie z Tomaszem Jarońskim na antenie Eurosportu. W pewnej chwili były biathlonista poinformował, że właśnie dostał cenną podpowiedź dotyczącą jednej z zawodniczek. To była podpowiedź od wyjątkowego widza, Aleksandra Wierietielnego. – Tomku, ty już ani nie biegasz, ani nie strzelasz, a trener dalej ci podpowiada – zauważył ze śmiechem i życzliwością Jaroński.

Kilka dni później Paweł Wilkowicz ze Sport.pl rozmawiał z Justyną Kowalczyk podczas naszego codziennego, olimpijskiego programu „Studio Cortina". Dziennikarz stwierdził, że brakuje nam duetu, jaki tworzyła Kowalczyk z Wierietielnym. I zapytał, czy jeszcze kiedyś powrócą. Kowalczyk, pracująca na igrzyskach jako ekspertka Eurosportu, odpowiedziała, że wcale nie czuje, żeby polskiemu olimpizmowi ich brakowało. Że nikt nie puka.

Kowalczyk wyjaśniła też, że chce przede wszystkim być mamą.

Natomiast Wierietielny w końcu doszedł do wniosku, że chce już od tego wszystkiego odpocząć. Miał 73 lata, gdy w 2020 roku uznał, że to koniec. Wrócił jeszcze na półtora roku do biathlonu. Ewidentnie miał jeszcze energię i pomysły. Ale czuł, że nie ma ludzi, którzy chcieliby z tego skorzystać. Że generalnie jest dla polskiego sportu zbyt niewygodny. Zawsze taki był.

„Zapisał pan?". 20 lat temu Łuszczek tak stanął w obronie Wierietielnego

- Edward Budny, trener, który doprowadził pana do mistrzostwa świata, twierdzi, że Aleksander Wierietielny ma przestarzałe metody pracy i ogólnie jest niekompetentny, przez co Justyna Kowalczyk nie osiągnie sukcesów. Co pan na to?

- Panie redaktorze, czy ma pan coś do pisania?

- Tak.

- To niech pan to sobie zapisze i proszę tak wydrukować w gazecie: "Józef Łuszczek prosi swojego trenera: Edek, nie p*** głupot!" Zapisał pan?

To fragment rozmowy Sport.pl z Józefem Łuszczkiem z lutego 2006 roku. Trwały igrzyska olimpijskie w Turynie. Justyna Kowalczyk zemdlała na trasie biegu na 10 km stylem klasycznym i została skreślona przez prawie wszystkich. Kilka dni później odrodziła się i zdobyła olimpijski brąz na 30 km.

Łuszczek pozostawał wtedy najbardziej utytułowanym polskim biegaczem narciarskim w historii. Ale wiedział, że to się szybko zmieni.

- Zaczyna się kariera Justyny - mówił trener Wierietielny po jej pierwszym medalu. Dla niej to był początek, a dla niego początek drugiego życia w wielkim sporcie. Jeszcze lepszego niż to pierwsze. Zdecydowanie lepszego, choć jednocześnie też dużo trudniejszego.

Ratował tyłki, ale nie gryzł się w język

Trener napracował się jak mało kto. Z Justyną Kowalczyk zdobył pięć medali olimpijskich (dwa złote, srebrny i dwa brązowe) i osiem medali mistrzostw świata (2-3-3, ostatni, brązowy, Kowalczyk wywalczyła wspólnie z Sylwią Jaśkowiec w sprincie drużynowym). W polskim narciarstwie nie było w XXI wieku nikogo, kto zrobiłby tyle, co on. A pewnie wcale by do narciarstwa klasycznego nie trafił, gdyby w 1998 roku, po igrzyskach olimpijskich w Nagano, nie przestał być trenerem kadry biathlonistów.

- Wiedziałem, że nawet jeśli z Japonii wrócę z medalami, to i tak wylecę. Pokłóciłem się z prezesem związku Krzysztofem Lewickim. W sztafecie zajęliśmy piąte miejsce. Na 12 punktów wywalczonych przez Polskę, najwięcej [7] zdobyli biatloniści, bo jeszcze Anka Stera była szósta. Uratowaliśmy więc tyłki niektórym działaczom, ale mi za pracę podziękowano. Nie dość, że serce płakało, to jeszcze przez półtora roku byłem bez pracy. Garaż budowałem. Córką się zajmowałem. Kolegom pomagałem. Auta sprowadzali i sprzedawali. Żyć jakoś trzeba było. Lewicki pociągał za sznurki, a skreślił mnie także dlatego, że rok przed Nagano krytykowałem, że prezes był zbyt rozrzutny, że zabiera na wyjazdy znajomych, a Sikora za mistrzostwo świata [w Anterselvie, w 1995 r.] dostał tak niską premię, że do wymarzonego samochodu musiał dokładać - opowiadał Wierietielny dawno temu w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Jedzenie, spanie, trenowanie. I mistrzostwo

Z Tomasza Sikory w 1995 roku zrobił sensacyjnego mistrza świata. - Jak przypominam sobie moje pierwsze lata u trenera Wierietielnego, to muszę powiedzieć, że moje życie polegało tylko na trenowaniu, spaniu i jedzeniu. To było wszystko, na co człowiek miał siłę. No, jeszcze oczywiście był prysznic. Po każdym treningu chciało się tylko wykąpać, zjeść i kłaść do łóżka, żeby odpocząć przed następnym treningiem. Obciążenia były ogromne. Dzień się zaczynał rozruchem, później był pierwszy trening, długi. Drugi trening też nie należał do krótkich. A wieczorem była jeszcze praca z karabinem. Ale podkreślam, że później przez lata byłem za to wdzięczny – opowiadał Sikora w rozmowie ze Sport.pl przy okazji 25. rocznicy swojego złota.

Urodzony w Finlandii Wierietielny biathlonu posmakował, służąc w radzieckiej armii w Kazachstanie. Później, będąc na studiach doktoranckich w Moskwie, poznał miłość swojego życia, w 1981 roku wziął ślub z Barbarą i w 1983 roku na stałe zamieszkał w Polsce. Początkowo próbował u nas robić karierę naukową, ale ciągnęło go do sportu i został trenerem biathlonistów Górnika Wałbrzych. W 1986 roku jego zawodnicy zdobyli osiem medali mistrzostw Polski na dziewięć możliwych, a pewnie wywalczyliby wszystkie, gdyby trenerowi wystarczyło ludzi do zbudowania trzech, a nie dwóch sztafet. W efekcie od 1987 roku Wierietielny prowadził już reprezentację.

"Trenerze, zupy, k..., nie pogryzę"

Sikora opowiada, że od zawsze był katem dającym zawodnikom wycisk, ale jednocześnie też wizjonerem. - Trenując u niego zbudowałem bazę, której wystarczyło mi do końca przygody z biathlonem - mówi. A przecież po tym, jak Wierietielny został zwolniony, Sikora startował jeszcze przez 15 lat.

Jak dużo trener wymagał od zawodników, pokazuje ciężki stan, w jakim pewnego razu znalazł się olimpijczyk z Albertville, Krzysztof Sosna. Siadając do obiadu wyczerpany kolejnymi zajęciami zawodnik zerknął na Wierietielnego i rzucił: "Trenerze, zupy, k..., nie pogryzę".

Katorżnicza praca, mająca zbudować wytrzymałość, to motyw przewodni trenerskiej filozofii Wierietielnego. Tę trener wyłożył w cytowanej już rozmowie z "GW". - Wyniki są, kiedy trener oddaje zawodnikom całą swoją energię. Trener musi być motywatorem, kołem napędowym zapału do ciężkiej pracy. Jak sportowiec częściej widzi trenera w kawiarni niż obok siebie, to też ma ochotę iść do kawiarni. Jak pada i wieje, to trzeba zmoknąć i zmarznąć, jak zawodnicy. To cała filozofia - mówił.

Wojownik, który gotował naboje

A jednak nie cała. Jest jeszcze psychologia. Trudno nie odnieść wrażenia, że trener doskonale zdawał sobie sprawę, jak Justynie Kowalczyk niekiedy służy syndrom oblężonej twierdzy. W jej imieniu szedł na wojny ze związkowymi szefami, dziennikarzami (dawno temu opowiadał mi, że po sezonie jeździ do biblioteki i przegląda gazety z zimy, żeby wiedzieć, co kto pisał o Justynie), rywalkami (największe wojny, "o astmę", Wierietielny i Kowalczyk toczyli z Marit Bjoergen) czy sędziami.

Jest też szukanie własnych dróg, opracowywanie autorskich rozwiązań. Sikora wspaniale opowiada, jak ze słabego strzelca, dzięki metodom opracowanym przez Wierietielnego, stał się jednym z najlepszych na świecie.

- On wszystko musiał robić sam. Sam wszystko rozpisywał, myślał i miał takie ćwiczenia, których nigdy już u nikogo nie spotkałem. Te ćwiczenia eliminowały błędy. Trener dziurawił naboje, wysypywał z nich proch, później przez kilka godzin gotował te naboje, żeby na pewno nie wystrzeliły. Jak już miał pewne niewypały, to wkładał je w magazynek pomiędzy normalne naboje. Jak się taki trafił, to po naciśnięciu na spust można było idealnie zaobserwować ruch, jaki zawodnik wykonuje. Sam czułem i widziałem, jak mną szarpało. Trener doprowadził nas do takiej psychozy, że spodziewaliśmy się, że następny strzał na pewno będzie tym oszukanym i bardzo się pilnowaliśmy. Tak bardzo uważałem, żebym nie zrobił błędu, że świetnie kodowałem sobie idealną postawę i najwyższą koncentrację - opowiada.

"Nie każdy może to wytrzymać"

Po 11 latach pracy z biathlonistami, i po prawie dwóch latach bezrobocia, Wierietielny zaczął eliminować błędy u polskich biegaczy narciarskich. Choć tak naprawdę na początku nie bardzo miał kogo korygować. W 2000 roku PZN miał tylko dwoje reprezentantów w biegach - Dorotę Kwaśny, wracającą po przerwie macierzyńskiej i Janusza Krężeloka, myślącego o zakończeniu kariery.

Z Krężelokiem Wierietielny zaczął uzyskiwać znaczące wyniki w Pucharze Świata. Jeszcze przed erą Justyny Kowalczyk Krężelok potrafił wygrać pucharowy sprint w Trondheim, zająć trzecie miejsce w Reit im Winkl i zdobywać po kilkaset punktów w sezonie.

Ale on nie wytrzymał z trenerem. - Krężelok ma 33 lata i nie chce trenować ze mną, bo nie wytrzymuje obciążeń. Chce być częściej z żoną i dziećmi. U mnie się tak nie da. To nie pierwszy raz, kiedy mam do czynienia z buntem zawodników. W połowie lat 90. rozłam w kadrze biatlonistów wzniecił Jan Ziemianin - mówił Wierietielny w 2007 roku. - Kiedy przychodziłem do kadry siedem lat temu, Krężelok był daleko. Potrafił jednak, trenując ze mną, być piąty w PŚ na 15 km, osiągał sukcesy w sprincie - przypominał. - Nad nikim nie stoję, krzycząc: dawaj, musisz! Ja proponuję: zróbcie tak, będzie wynik. Nie zrobicie, nie będzie - tłumaczył kiedyś na łamach "Rzeczpospolitej".

- Praca z trenerem Wierietielnym nie jest dla każdego. Po prostu nie każdy może wytrzymać te obciążenia. Nie tylko fizycznie, ale też, a może nawet zwłaszcza, psychicznie - mówi nam Rafał Węgrzyn.

Nie taki terminator

W ostatnich latach Węgrzyn był asystentem Wierietielnego. Wcześniej pracował w jego sztabie jako serwismen, a jeszcze wcześniej był jego zawodnikiem. - W tej roli z trenerem pracowałem najkrócej. Pamiętam, że wymagał, ale zawsze był bardzo profesjonalny i bardzo zawodnikom oddany. Gdy widział, że sportowiec się stara, to nawet potrafił pocieszać, tłumaczyć, że nie można się niecierpliwić - opowiada Węgrzyn.

Do sztabu Wierietielnego były biegacz dołączył w 2007 roku. - I od razu zobaczyłem drugie oblicze trenera. Jako szef w sztabie był jeszcze bardziej wymagający. Wszyscy jego ludzie muszą pracować jak on: na pełnych obrotach, codziennie wykonywać plan maksimum, a nie minimum, jak to sobie lubią wyznaczać inni. Wiele pięknych chwil przeżyliśmy razem, wielokrotnie widziałem łzy trenera, jego wzruszenie. Tak - jak się trener Wierietielny wkurzał, to całym sobą. Ale to wcale nie jest taki terminator - stwierdza Węgrzyn.

"Za Justynę oddałby rękę, nerkę, a nawet dużo więcej"

To samo zawsze podkreślała Kowalczyk. - Wiem, że Budny nie lubi mojego trenera. A właśnie pracując z Wierietielnym mam najlepsze wyniki w życiu. Nie pozwolę oskarżać mojego trenera, jest doskonały. Jeśli komukolwiek przyjdzie do głowy, żeby mi go odebrać, to będzie znaczyło, iż chce, bym skończyła z bieganiem. Dziękuję trenerowi, jest dla mnie podporą i przed wszystkim mnie broni - mówiła po swoim pierwszym wielkim sukcesie, czyli olimpijskim brązie z Turynu.

Bywało, że trener i zawodniczka mieli inne spojrzenie na różne sprawy, w dogadywaniu się nie pomagało im, że oboje mają bardzo mocne charaktery. Ale ci, którzy z nimi pracowali, podkreślają, że łączy ich wyjątkowa więź.

- Trener nigdy by Justynie nie zrobił krzywdy - twierdzi doktor Robert Śmigielski.

Wydarzenia z Turynu pokazały, że trener potrafi zrobić krzywdę, stając w obronie Justyny. Wtedy przekonał się o tym operator kamery TVP. Kamerzysta chciał zrobić zdjęcia Kowalczyk, gdy pomocy po zasłabnięciu na trasie udzielali jej medycy. Trener nie pozwolił i w ruch poszły narciarskie kije. - Wierietielny za Justynę oddałby rękę, nerkę, a nawet dużo więcej - przekonuje doktor.

Po sześciu latach trener przerwał milczenie

Duet Wierietielny - Kowalczyk przez lata był nierozłączny, najpierw w układzie sportowa mistrzyni i trenerski mistrz, a później jako trener kadry biegaczek i jego asystentka. Ale Izabela Marcisz czy Monika Skinder, czyli medalistki juniorskich mistrzostw świata, w mediach mówiły raczej tylko o tym, ile znaczy dla nich możliwość pracy z Kowalczyk.

- To nie tak, że one od trenera były odcięte, że starszy pan stał gdzieś z boku, był niedostępny. Nie, trener miał z dziewczynami tak samo dobry kontakt, jak Justyna. A że one wolą się na jego temat nie wypowiadać? To jest wielki autorytet i pewnie dlatego są ostrożne - tłumaczył Węgrzyn.

Niestety, ta współpraca nie potrwała długo. W 2020 roku, po dwóch latach, Wierietielny zrezygnował, co w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem ze Sport.pl tłumaczył bardzo szczerze. To był pierwszy od sześciu lat wywiad trenera.

- Oni w związku narciarskim wolą swoich podpowiadaczy. Nie mają serca do biegów. Najgorzej dla działaczy, to jak jest ktoś w biegach z szansami na medal. Bo wtedy trzeba coś dla niego robić – denerwował się Wierietielny.

- Po drugim sezonie Apoloniusz Tajner [ówczesny prezes PZN] nas chwalił, że grupa jest rozwojowa, trzeba dalej przygotowywać dziewczyny z myślą o igrzyskach olimpijskich. Ale ja już w styczniu 2020, gdy spotkałem się z prezesem, zapowiedziałem mu, że kończę pracę po sezonie, muszę się zająć zdrowiem. A potem po mistrzostwach świata spotkaliśmy się wszyscy razem w Polskim Związku Narciarskim. Prezes, Justyna, sekretarz generalny PZN. Był też pan Szymon Krasicki, przewodniczący komisji biegów. Powtórzyłem: koniec z pracą, odchodzę. Wtedy Justyna zabrała głos: nie można tak dać trenerowi odejść, niech będzie chociaż konsultantem, nie musi to być przecież na pełny etat, tylko za mniejsze pieniądze. A ja dobrze zarabiałem w związku – opowiadał trener.

- Tam Justyna ostro idzie, produkuje się, że trener ma wiedzę, doświadczenie, że nie możemy go puścić tak całkiem na emeryturę, że tak ładnie zaczęliśmy i trzeba to jakoś poprowadzić dalej. A ja widzę, że ze strony związku nie ma żadnej reakcji. Żadnych propozycji, żadnego gestu. Tylko Justyna mówi. Oni nic. Powiedziałem więc, że nie zgadzam się już na żadne pośrednie rozwiązania. Absolutnie nie. Odchodzę z tej pracy i już, niczego nie chcę – dodawał Wierietielny.

Ale też trener stawiał sprawę jasno, podkreślając, że powodem jego odejścia jest także zdrowie. - Ja mam już 73 lata. Już miałem jeden zabieg chirurgiczny, drugi zabieg chirurgiczny. Gdybym dalej pracował, to nie miałbym czasu, żeby zrobić porządek ze zdrowiem. Gdybym pojechał z kadrą na lodowiec, przecież nie mógłbym zostawać na dole, bo tam na górze trzeba wykonać konkretną pracę, nagrywać treningi, chodzić w śniegu po kolana. A sam pobyt na wysokości dla mnie, sercowca, nie jest dobry. Słabo tam śpię, mam arytmię. Szkoda mi się rozstawać z trenowaniem, nie mogę się przyzwyczaić do tego nowego życia. Nie jest wesoło na emeryturze, przytyłem trzy kilogramy, źle się z tym czuję. Ale trzeba było już skończyć. Już mi nawet czasami było wstyd na zgrupowaniach, bo byłem najstarszy wśród trenerów. Młode pokolenie weszło, a ja stary dziadek – mówił.

Na koniec wrócił do biathlonu. Ale tylko na moment

A jednak ten "dziadek" jeszcze wrócił do biathlonu. Niestety, na chwilę. W marcu 2021 roku Justyna Kowalczyk została dyrektorką sportową Polskiego Związku Biathlonu, a Wierietielny jednym z trenerów zatrudnianych przez federację. Oboje zrezygnowali z pracy w październiku 2022 roku. Razem z nimi odeszli wtedy też inni szkoleniowcy. - Nie tylko ja złożyłem wypowiedzenie. Pierwsza zrobiła to Justyna Kowalczyk-Tekieli, bo stworzyli jej takie warunki, że właściwie zmusili ją do rezygnacji. Wcześniej, na specjalnym spotkaniu, wypowiedzenie złożył trener kadry młodzieżowej Łukasz Słonina oraz szkoleniowiec z Kościeliska Adam Jakieła – mówił wtedy Wierietielny na Sport.pl.

- Powiedzieli mi, że zawodnicy wystosowali pismo do zarządu w mojej, Justyny, trenerów Słoniny i Jakieły sprawie i apelowali, abyśmy zostali. Jestem jednak lojalny wobec tych ludzi, którzy mnie zaprosili do współpracy – dodawał trener, nie kryjąc, że po zmianach w zarządzie związku doszło do konfliktów, których nie dało się zatrzymać.