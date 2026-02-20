Wybuch w polskich skokach. Już nie tylko Tomasiak. Zapamiętajcie to nazwisko

Wielkie sukcesy Kacpra Tomasiaka to dopiero początek świetnej ery polskich skoków? Trener Józef Jarząbek zwraca uwagę, że mamy kilkunastu utalentowanych zawodników. Wśród nich wyróżnia się m.in. Łukasz Łukaszczyk. - Jak tylko jest w formie, potrafi wykorzystać nośność, idealnie ustawić sylwetkę w locie - opisuje nasz rozmówca.

To były najlepsze igrzyska olimpijskie w historii polskich skoków - nigdy wcześniej nie zdobyliśmy trzech medali. 19-letni Kacper Tomasiak zdobył indywidualnie dwa medale (srebro na skoczni normalnej i brąz na dużej). Do tego wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczyli srebro w konkursie duetów. Takiego dorobku nie spodziewali się nawet najwięksi optymiści. Trzeba powiedzieć uczciwie, że od kilku lat nie mieliśmy zbyt wielu powodów do radości, patrząc na występy biało-czerwonych w Pucharze Świata. Józef Jarząbek, trener Wisły Zakopane, z uwagą obserwował treningi Polaków przed wyjazdem do Predazzo. Był pewny jednego.

Przewidział medal dla Tomasiaka. "Walczył z niuansami"

- Jak zobaczyłem, co Tomasiak robi na treningach, nawet jednemu dziennikarzowi powiedziałem, że Kacper jedzie do Predazzo po medal na normalnej skoczni. Tego, że będzie na podium na większym obiekcie, jednak nie przewidziałem - mówi Jarząbek w rozmowie ze Sport.pl.

Jarząbek podkreśla, że Polacy w najważniejszym momencie sezonu zostali świetnie poprowadzeni przez Macieja Maciusiaka i jego sztab. Każdy z trzech olimpijczyków wyraźnie poprawił swoją dyspozycję. Tomasiak znany jest z atomowego odbicia, ale wielokrotnie mówiono, że traci trochę w drugiej fazie lotu.

- Codziennie Kacper krok po kroku poprawiał swoje skoki, biorąc pod uwagę sylwetkę w locie. To zawodnik, który szybko przyswaja wskazówki trenerów. Walczył z takimi niuansami, że tego typu rzeczy nie da się poprawić w ciągu kilku skoków, ale trzeba ciężko pracować. Bardzo się cieszę, że trener Maciusiak nie wysłał go na mistrzostwa świata w lotach, bo tam mógłby się rozregulować. Na zgrupowaniu w Zakopanem dopisały też warunki. Była naprawdę dobra pogoda - dodaje Jarząbek.

Tomasiak został pierwszym polskim skoczkiem w historii, który przywiózł trzy medale z jednych igrzysk olimpijskich, a to wszystko w wieku 19 lat.

Tymczasem w cieniu rywalizacji w Predazzo inne polskie talenty skakały w zawodach Orlen Cup. Świetnie pokazał się tam m.in. Łukasz Łukaszczyk. We wtorek (17 lutego) wygrał zmagania roczników 2006-2007. Miał problemy na odjeździe w drugiej serii, ale jego sylwetka w locie budzi podziw. Podium uzupełnili Kamil Waszek i Wiktor Szozda.

Fani skoków mocno śledzący występy juniorów zdają sobie sprawę, jak wielki potencjał drzemie w Łukaszczyku. Już dwa lata temu, podczas zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży w Korei, Łukaszczyk pokazał klasę, zajmując trzecie miejsce. Prowadził po pierwszej serii, ale upadek w finałowej próbie sprawił, że musiał zadowolić się brązowym medalem. Co ciekawe, siódmy był Kacper Tomasiak. Później karierę Łukaszczyka wyhamowała kontuzja. W grudniu 2024 musiał poddać się operacji kolana, z powodu urazu łąkotki.

- W Korei Łukasz był lepszy, ale Kacper już wtedy pokazywał, że ma zadatki na wielką karierę - podkreśla Jarząbek, który był pierwszym trenerem Łukaszczyka. Po chwili dodaje, co wyróżnia tego drugiego skoczka: - To trochę inny zawodnik, nie wiem, czy określenie, że ma ułańską fantazję, jest odpowiednie, ale na pewno jest bardzo odważny. Ma fajne odbicie, ale jego największą zaletą jest, że świetnie czuje powietrze. Jak tylko jest w formie, potrafi wykorzystać nośność, idealnie ustawić sylwetkę w locie. Kacper z kolei zawsze wyróżniał się potęgą odbicia. To jego wielka zaleta.

Te słowa ucieszą kibiców. "Nie kilku, ale kilkunastu chłopaków z potencjałem"

Kiedy rozmawiamy z trenerem Jarząbkiem o talentach polskich skoków, nagle padają słowa, które mogą uspokoić tych, którzy martwili się o przyszłość tej dyscypliny sportu w naszym kraju.

- Mamy fajną grupę. To nie jest kilku, ale kilkunastu chłopaków z potencjałem na bardzo dobre wyniki. A jeśli jest kilkunastu skoczków, to pojawia się szansa, że trzech lub czterech z nich "się wyłoni" i za parę lat nasza sytuacja może wyglądać doskonale. Pamiętajmy też o ważnej kwestii: skoki to tak specyficzna dyscyplina, że już 18-latkowie mogą osiągać wielkie sukcesy, a czasami potrzeba do tego większej wytrwałości. Najlepszym przykładem jest Dawid Kubacki, który zazwyczaj nie łapał się na starty w mistrzostwach świata juniorów, a gdy już jechał na te zawody, jego rezultaty nie zachwycały. Dopiero po upływie pewnego czasu wystrzelił z formą - podkreśla trener Wisły Zakopane.

- Duży problem pojawia się u chłopaków po zakończeniu szkoły średniej. Niestety, wielu rezygnuje wtedy z uprawiania sportu - zawiesza głos nasz rozmówca.

Z wielką nadzieją spoglądamy na to, co będzie się działo od 5 marca w Lillehammer. Wtedy bowiem odbędzie się konkurs indywidualny na mistrzostwach świata juniorów. Trener Maciusiak potwierdził, że Kacper Tomasiak wybiera się na te zawody. Możliwe, że powalczy o złoto z Austriakiem Stephanem Embacherem, mistrzem olimpijskim w konkursie duetów. Łukaszczyk również ma zaatakować.

- Jak skoczy na sto procent możliwości, powinien walczyć o medal. Pierwsza dziesiątka według mnie jest celem podstawowym, ale to zawodnik, którego stać na walkę o coś więcej. Teraz z miesiąca na miesiąc coraz lepiej skacze. Mam też świadomość, że obsada w tym roku będzie mocna, ale nie wykluczam scenariusza z dwoma krążkami dla Polski. Przed Łukaszem rzecz jasna trudne zadanie, ale w przeszłości Mateusz Rutkowski wygrał na mistrzostwach świata juniorów z Thomasem Morgensternem, a przecież Austriak był już wtedy gwiazdą Pucharu Świata - stwierdza Jarząbek.

Tomasiakowie różnią się charakterami. A jak jest na skoczni?

Łukaszczyk to jedno z nazwisk, które mogą wiele znaczyć w światowych skokach, ale nie można zapominać o Konradzie Tomasiaku, 16-letnim bracie Kacpra (17 lat skończy w kwietniu). To chłopak również świetnie rokujący. W ostatnim konkursie Orlen Cup zwyciężył w zmaganiach roczników 2008-2009. Trenerzy i dziennikarze często mówią o tym, że z charakteru to zupełnie inny zawodnik niż trzykrotny medalista olimpijski. O ile Kacper pokazuje spokój, opanowanie, o tyle młodszy brat jest jego przeciwieństwem.

- Ale w locie to jak dwie krople wody. Gdyby ktoś nie wiedział, kto w danym momencie skacze na treningu, to mógłby pomylić Kacpra z Konradem. U tego drugiego też widać moc na progu - śmieje się Jarząbek.

Marcowe mistrzostwa świata juniorów zapowiadają się zatem emocjonująco dla polskich kibiców, bo wiele wskazuje na to, że Konrad Tomasiak też znajdzie się w składzie naszej kadry.

Program mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich w Lillehammer: