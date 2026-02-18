Był środek nocy. Tak w Polsce powitali naszego medalistę ze skoczni

Paweł Wąsek wspólnie z Kacprem Tomasiakiem zdobył srebro w konkursie duetów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Droga do sukcesu nie była łatwa, starszy z naszych medalistów ma za sobą słaby sezon, dotychczas zdobył zaledwie 54 punkty w zawodach Pucharu Świata. Mimo trudności Wąskowi udało się spełnić olimpijskie marzenie.

Wąsek wrócił do kraju. Powitanie w środku nocy

Paweł Wąsek wrócił już do Polski, skoczkowi urządzono powitanie w środku nocy. Nagranie z przyjazdu skoczka opublikowała na instagramie partnerka Piotra Żyły, Marcelina Ziętek. Zgromadzeni bliscy skoczka zaśpiewali "Sto lat" przy akompaniamencie instrumentów.

- Tak się wita wicemistrza olimpijskiego! Nawet w środku nocy - napisał na portalu X dziennikarz TVN, Damian Michałowski.

To były udane igrzyska dla Wąska. Polak zdobył medal i odzyskał formę

Paweł Wąsek na zawsze zapamięta włoskie igrzyska. To właśnie na skoczni w Predazzo zdobył swój pierwszy medal olimpijski w konkursie duetów. Polak wypadł również bardzo przyzwoicie w konkursie indywidualnym na dużej skoczni, gdzie zajął bardzo przyzwoite 14. miejsce. Słabiej poszło mu jedynie na normalnym obiekcie, zmagania zakończył już na pierwszej serii, zajmując 35. lokatę.

W pozostałej części sezonu Paweł Wąsek powalczy o poprawę swojej pozycji w Pucharze Świata. Aktualnie znajduje się na 39. miejscu. Najbliższe zawody odbędą się na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf. Kwalifikację zaplanowano na piątek 27 lutego, konkursy na sobotę i niedzielę.