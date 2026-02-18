Izabela Marcisz i Monika Skinder w środę wystartowały w kwalifikacjach sprintu drużynowego na 1500 metrów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Polki zajęły w kwalifikacjach 11 miejsce.

Polki dały z siebie wszystko. Oto ich miejsce w wielkim finale

W finale wzięło udział 15 sztafet. Każda z biegaczek musiała trzy razy przebiec 1,5 km trasę. Jako pierwsza biegła Izabela Marcisz. - Ładnie odpracowała swoją zmianę, nie dała się zgubić - mówił komentator Eurosportu. Gdy swoją pierwszą rundę skończyła Monika Skinder, to Polki były na dziewiątej pozycji, a do prowadzących Finek traciły tylko niecałe dwie sekundy.

Spadły z niej po trzeciej rundzie na 10. miejsce, czyli takie, które było planem minimum na finał. Właśnie na tej pozycji Biało-Czerwone biegły bardzo długo. Ostatecznie na ostatnim okrążeniu straciły tę pozycję i były 11.

- Czy zadowolone? Liczyłyśmy na więcej. Byłyśmy w stanie długo utrzymać się w grupie. Dałyśmy z siebie wszystko, liczyłyśmy na TOP 10 i było blisko. Trzecie okrążenie było już dla nas zabójstwem, zakwaszenie było na dużym poziomie. Choćby serce chciało, to nie było z czego walczyć na finiszu - mówiły Polki na mecie przed kamerami Eurosportu.

Polki wyprzedziły Estonki, Łotyszki, Czeszki oraz Chinki. Biało-Czerwone do zwyciężczyń straciły minute i sekundę.

Złoty medal wywalczyła w imponującym stylu (czas 20:29.9) reprezentacji Szwecji (Jonna Sundling, Maja Dahlqvist), srebrne medale dla Szwajcarek (Nadja Kaelin, Nadine Faehndrich - strata 1.4 sekundy), a brązowy dla Niemek (Laura Gimmler, Coletta Rydzek - strata 5,9). Niemki na samym finiszu wyprzedziły, na ostatnich metrach wyprzedziły Norweżki.

Relacje na żywo z najważniejszych startów Polaków na ZIO 2026 na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.