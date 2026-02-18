On jest z innej planety! Zdobył piąte złoto na tych igrzyskach

Wszystkie oczy były skierowane na 29-letniego Norwega Johannesa Klaebo, który miał szansę wywalczyć swój dziesiąty złoty medal olimpijski, a piąty na tegorocznych we Włoszech. I udało mu się! Wraz z Einarem Hedegartem wygrali sprint drużynowy w czasie 18:28.9.

Tak Polacy biegli w finale igrzysk. "Bardzo dobra taktyka"

Klaebo został drugim sportowcem w historii ZIO, któremu udało się wywalczyć pięć złotych medali podczas jednych igrzysk Wyrównał rekord legendarnego amerykańskiego panczenisty Erica Heidenam, który dokonał tego na igrzyskach w Lake Placid w 1980 roku.

To jednak nie koniec! Klaebo awansował na drugie miejsce wśród sportowców z największą liczbą złotych medali na igrzyskach. Więcej, bo aż 23 ma amerykański pływak - Michael Phelps.

W finale wzięło udział 15 sztafet. Każdy z zawodników musiał trzy razy przebiec 1,5 km trasę. - Cieszę się, że udało się dobrze zaprezentować. Cały czas czułem, że fizycznie jest ok, ale brakowało, by wszystko poskładało się do kupy. Dziś się udało. Musiałem to zrobić przede wszystkim dla siebie. Jakbym nie pobiegł dziś dobrze, to bym po prostu nie był z tym spokojny - mówił Maciej Staręga dla Eurosportu po kwalifikacjach sprintu drużynowego w biegach narciarskich na ZIO 2026. Wraz z Dominikiem Burym zajął w nich 15. miejsce.

- Taktyka Polaków to trzymać się z tyłu grupy, bo skoro tempo nie jest bardzo szybkie, to nie ma sensu przepychać się w środku grupy. Biało-Czerwoni mają więc bardzo dobrą, rozsądną taktykę. Bo i tak nie będą raczej walczyć o medale - mówił komentator Eurosportu.

Jeszcze przed ostatnią zmianą Polacy byli na 9. miejscu. Ostatecznie jednak zajęli trzynastą pozycję (czas: 18:49.0), wyprzedzając tylko Australię i Hiszpanię.

Srebrne medale wywalczyli dziś Amerykanie (Ben Ogden, Gus Schumacher - czas 18:30.3), a brązowe Włosi (Elia Barp, Federico Pellegrino - czas 18:32.2.). Tuż za podium Szwajcarzy (18:33.2).