To był niesamowity finisz igrzysk olimpijskich dla Polski. Dwanaście lat temu w ciągu blisko pół godziny biało-czerwone drużyny w łyżwiarstwie szybkim wywalczyły dwa medale. Z wielką presją mierzyły się szczególnie nasze panie. To, czego dokonały w półfinale, budzi podziw.

Igrzyska olimpijskie w Soczi ułożyły się śpiewająco dla reprezentacji Polski, bo już po pierwszym tygodniu zmagań mieliśmy cztery medale, i to w dodatku cztery złote. Zaczął Kamil Stoch, zwyciężając na skoczni normalnej. Później złoto zdobyła Justyna Kowalczyk w biegu na 10 km. Trzecim polskim mistrzem olimpijskim został w Soczi Zbigniew Bródka, który wygrał rywalizację panczenistów na 1500 metrów. Triumfował z przewagą 0.003 s nad Holendrem Koenem Verweijem. To jeden z najbardziej pamiętnych startów Polaka w historii zimowych igrzysk. Tego samego dnia na skoczni dużej triumfował Kamil Stoch, zdobywając swoje drugie złoto na tamtych igrzyskach. Ale potem mieliśmy tydzień medalowej posuchy. Warto było jednak czekać na kolejne wielkie emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Tomasiak, jakiego nie znacie. 7 faktów o multimedaliście olimpijskim

Niesamowity bieg Polek. W półfinale, przy ogromnym tumulcie, rozprawiły się z Rosją

22 lutego 2014 miała miejsce decydująca rywalizacja w biegach drużynowych w łyżwiarstwie szybkim. Jeszcze przed startem igrzysk kibice mieli prawo liczyć na medal dla Polski zarówno w zmaganiach kobiet, jak i mężczyzn. Pierwsze rozstrzygnięcia poznaliśmy już dzień wcześniej. Polki (Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Luiza Złotkowska) w ćwierćfinale rozprawiły się z Norweżkami. Panowie z kolei (Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański) wygrali z Norwegią. To był pojedynek toczony "na żyletki". Później panowie w półfinale bez niespodzianki przegrali z naszpikowaną gwiazdami Holandią.

Dlatego 22 lutego męską drużynę czekała rywalizacja o brąz z Kanadą, a Polki najpierw przystąpiły do półfinału z Rosjankami. Wrzawa na trybunach była ogromna. Po niezwykle wyrównanej rywalizacji, to nasze zawodniczki pierwsze wpadły na metę, osiągając czas 3:00,60. Rosjanki straciły 1.49 s. Tutaj jeden błąd mógł zaważyć o braku awansu do finału.

- Rosjanki były nakręcone. Jechały po wszystko. Końcówki nie pamiętam, jechałam "w opór". A to, co działo się na trybunach… coś niesamowitego. Jak na Wembley - wspominała później Bachleda-Curuś, cytowana przez sport.tvp.pl.

- Na mecie spojrzałam w ich stronę i zobaczyłam, że przejechałyśmy pierwsze. To była euforia. To najszybszy bieg, w jakim jechałam, a zmęczenia nie czułam w ogóle - dodawała Czerwonka.

Polki dzięki wygranej z Rosją miały pewny medal. Poprawiły wynik z Vancouver, gdzie zdobyły brąz. Jednocześnie zdawały sobie sprawę, że w finale Holandia jest właściwie nie do pokonania. Zaraz po półfinale Czerwonka zrezygnowała z jazdy o złoto, a zastąpiła ją Katarzyna Woźniak.

Tymczasem do walki o brąz stanęło nasze męskie trio.

Polacy zaczęli słabiej od rywali. Kiedy wydawało się, że o brąz będzie piekielnie trudno, nasz zespół mocno przyspieszył, a Kanadyjczycy mieli problemy z utrzymaniem tempa. Kapitalny finisz zapewnił biało-czerwonym trzecie miejsce. Zwycięstwo było tym cenniejsze, że Kanada na poprzednich igrzyskach w Vancouver zgarnęła złoto.

Po tym sukcesie biało-czerwoni wyrazili nadzieję, że warunki do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego w naszym kraju się poprawią. - Są dyscypliny, które mają wszystko, ale nie mają żadnych wyników sportowych. Wszyscy wiemy, jakie to dyscypliny. Biegi czy łyżwiarstwo są niedoceniane, a mogą przyciągnąć do sportu wielu ludzi. Mam nadzieję, że po sukcesach, które osiągnęliśmy, to się zmieni - powiedział Szymański, cytowany przez Polskie Radio.

Polska słabsza tylko od potęgi. Najlepsze igrzyska w historii

Nie minęło dużo czasu, a na starcie finału pojawiły się Polki. Zgodnie z przewidywaniami rywalki z Holandii pokazały moc. Były nie do pokonania. Marrit Leenstra, Jorien ter Mors i Ireen Wust zaprezentowały się jeszcze lepiej niż podczas startów indywidualnych. Wynikiem 2:58,05 pobiły rekord olimpijski! Nasze panie starały się im dotrzymywać kroku, ale tamtego dnia nie było to możliwe. Na mecie zameldowały się 7,5 sekundy za Oranje.

Czy był smutek? Oczywiście, że nie. W ciągu niespełna pół godziny polskie panczeny wywalczyły dwa medale w biegach drużynowych. Polki uśmiechały się od ucha do ucha. Zgodnie podkreślały, że najważniejszy był półfinał z Rosją, gdzie naprawdę trudno jechało się przy ogromnym dopingu dla gospodyń.

Wówczas nie mieliśmy jeszcze krytego toru lodowego w naszym kraju, więc trzy medale w panczenach na igrzyskach uznawano za kosmiczny wynik. Co warte podkreślenia - wszystkie nasze główne nadzieje na podium świetnie wywiązały się ze swoich zadań.

Pod względem liczby zdobytych medali w łyżwiarstwie szybkim na igrzyskach w Soczi Polska uległa tylko potężnej Holandii. Wyprzedziliśmy m.in. Rosję, Czechy, Chiny, Koreę Południową. Ogółem, biorąc pod uwagę całe igrzyska, zajęliśmy 11. miejsce w klasyfikacji medalowej (cztery złota, srebro i brąz). Dla naszej reprezentacji były to najlepsze zimowe igrzyska w historii i zarazem najlepsze dla polskich panczenów.

Czytaj także: Polkę skrzywdzono, zanim wystartowała. Tak odpowiedziała na skandaliczne słowa

- Na pewno nie czułbym się do końca spełniony, gdybym musiał wracać sam z medalem. Po moim zwycięstwie indywidualnym byłem do końca zmotywowany, żeby nasza praca w drużynie też zaowocowała medalem. To było wiele wyrzeczeń, ale wszyscy będziemy wracali z tych igrzysk szczęśliwi - powiedział po wszystkim Zbigniew Bródka w rozmowie z Polskim Radiem.

Apele łyżwiarzy o poprawę warunków do treningów zostały wysłuchane i po wielkich sukcesach w Vancouver oraz w Soczi wreszcie przyspieszył temat budowy hali lodowej. Powstała w Tomaszowie Mazowieckim. Otwarto ją w grudniu 2017 roku. To był dla naszych panczenów duży krok naprzód, ale trzeba też pamiętać, że obiekt nie rozwiązuje wszystkich problemów, a obecnie wszyscy mocno czekają na ukończenie hali w Zakopanem, gdzie będzie możliwość bicia rekordów Europy i świata. Nikt jednak nie wie, kiedy inwestycja zostanie oddana do użytku.