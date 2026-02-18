Axel Jungk to dwukrotny srebrny medalista w skeletonie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Niemiec znalazł się na drugim miejscu w rywalizacji indywidualnej mężczyzn oraz wspólnie z Susanne Kreher w sztafetach mieszanych.

Jungk musiał opuścić wioskę olimpijską. Oto powód

Jak się okazuje, Niemiec miał skarżyć się na swój los podczas transmisji w niemieckich mediach. Jungk chciał zostać w wiosce olimpijskiej po zakończeniu swoich startów, aby móc doświadczać atmosfery wydarzenia. Usłyszał jednak od organizatorów, że musi opuścić obiekt w Cortinie, ponieważ musi zrobić miejsce sportowcom, którzy występy olimpijskie mają dopiero przed sobą.

"Po prostu nie ma miejsca, potrzebują pokoi dla sportowców, którzy dopiero przyjeżdżają lub czekają na swoje występy. Nic nie dało się zrobić, ja muszę odejść, podobnie jak niektórzy moi koledzy z reprezentacji" - powiedział Jungk.

Jungk szuka zakwaterowania. "Nie potrzebuje dużo miejsca"

Jungk nie może znaleźć dla siebie miejsca również w hotelach i mieszkaniach przeznaczonych w Cortinie dla ludności cywilnej. Wszystkie są zajęte, sportowiec zwrócił się do kibiców o możliwość zakwaterowania.

"Jeśli ktoś jest w Cortinie i chciałby dzielić zakwaterowanie ze sportowcem, a nawet medalistą, proszę dać mi znać. Nie potrzebuję dużo miejsca i nie będę dużo spał – będę miał wystarczająco dużo czasu na sen w ciągu najbliższych kilku tygodni, kiedy wrócę do domu. Teraz chciałbym uchwycić i doświadczyć atmosfery olimpijskiej w jak największym stopniu" - apelował Jungk.

Axel Jungk to jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich skeletonistów. Srebro zdobył również cztery lata temu, podczas imprezy w Pekinie. Jest trzykrotnym drużynowym mistrzem świata.