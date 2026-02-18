Zobaczyli, co robią Rosjanie na igrzyskach. Musieli zareagować natychmiast

Na zimowych igrzyskach olimpijskich dopiero co oglądaliśmy m.in. program krótki solistek w łyżwiarstwie figurowym. We wtorkowej rywalizacji wzięła udział Jekatierina Kurakowa. "Poradziła sobie bardzo dobrze i pobiła swój najlepszy wynik. Przypomnijmy, że przed startem w ZIO jej najlepszy rezultat to 58,08, a we wtorek zdobyła 60,14 pkt. Kurakowa znalazła się na piątym miejscu i była już pewna rywalizacji w środowym programie dowolnym, który wyłoni medalistów" - opisywaliśmy na Sport.pl.

Szybka reakcja na IO. Oto co zrobili, kiedy zobaczyli Rosjan

Piąte miejsce w tej samej rywalizacji zajęła Rosjanka Adielija Pietrosian z wynikiem 72.89. Lokalne serwisy relacjonują, iż łyżwiarka w swoim programie wykonała czysty podwójny axel, potrójny lutz oraz kombinację potrójnego flipa i potrójnego toe loopa.

Jednak wokół jej występu, a w zasadzie tego, co działo się na trybunach, zrobiło się głośno w Rosji. Tamtejsze media donoszą, że kiedy organizatorzy zobaczyli, co robią Rosjanie, od razu zareagowali. "Kibice rosyjskiej łyżwiarki figurowej zostali poproszeni o niewywieszanie plakatów ani banerów z rosyjskimi napisami na trybunach Milan Ice Arena. Kibice poinformowali RIA Novosti, że personel przeszukał trybuny w poszukiwaniu rosyjskich flag przed występem" - czytamy w serwisie.

Według relacji dziennikarzy, "wolontariusz przeszedł przez trybuny, na których w grupach siedzieli fani Pietrosjan i szukał tych, którym udało się zająć miejsca z rosyjską flagą" - dodano. Rosjanie narzekają w związku z tym, co się stało - twierdzą, że to przeszkadzało im w oglądaniu.

Rosjanie przesadzili

Nic dziwnego, że organizatorzy byli ostrożni po tym, co się stało w ubiegłym tygodniu na występie Piotra Gumiennika. Przypomnijmy, że pomimo obowiązującego całkowitego zakazu rosyjskich symboli państwowych, znalazła się grupa kibiców, która przyniosła flagę narodową.

Warto podkreślić, że tamtejsi sportowcy (jak również Białorusini) są dopuszczeni przez MKOl do udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich tylko jako zawodnicy neutralni. W związku z tym np. w przypadku zdobycia przez nich złota nie byłby odgrywany hymn Rosji, a gdyby zajęli miejsce na podium, to na ceremonii dekoracji nie będzie flagi.

Rywalizacja w łyżwiarstwie figurowym w programie dowolnym został zaplanowany na czwartek 19 lutego.