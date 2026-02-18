Powrót na stronę główną
Polki z awansem do finału. "To był naprawdę niezły występ"

Kilka dni temu Izabela Marcisz niespodziewanie poinformowała, że bieg na 10 kilometrów stylem dowolnym był jej ostatnim indywidualnym występem na igrzyskach olimpijskich. Teraz Polka wzięła jeszcze udział w sprincie drużynowym.
Fot. Kacper Pempel / REUTERS

Reprezentacja Polski w składzie Monika Skinder, Eliza Rucka-Michałek, Aleksandra Kołodziej i Izabela Marcisz zajęła dwunaste miejsce w sztafecie 4x7,5 km podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. - Wielkiego pecha miała najmłodsza z Polek. Aleksandra Kołodziej na jednym ze zjazdów popełniła błąd i zaliczyła groźnie wyglądający upadek. Na domiar złego złamała kijek, co skutkowało utratą jednej lokaty na rzecz Estonii. Biegaczka szybko dostała nowy sprzęt, ale nie była w stanie dogonić przeciwniczki - pisał o tym występie Polek Krzysztof Sobczak ze Sport.pl.

Polki z awansem do finału. "To był naprawdę niezły występ"

Teraz Izabela Marcisz i Monika Skinder wystartowały w eliminacjach sprintu drużynowego na 1500 metrów. Jako pierwsza pobiegła 25-letnia Marcisz. Polka miała czas 3:30.65 i zajęła trzynaste miejsce (na 26 sprinterek). Do zwyciężczyni pierwszej grupy zawodniczek - Szwedki Jonny Sundling straciła 20 sekund.

- To był naprawdę niezły występ - podsumował krótko komentator TVP Sport. 

Jako druga pobiegła 24-letnia Skinder. Pobiegła szybciej od Marcisz o prawie trzy sekundy (3:27.87). Biało-Czerwone zajęły ostatecznie 11. miejsce i awansowały do finału (kwalifikowało się 15 duetów). Kwalifikacje wygrały Szwedki (6:29.94), drugie miejsce zajęły zawodniczki z Finlandii (6:44.86), a trzecie Kanadyjki (6:46.66). 

- Polki w finale muszą zrobić wszystko, by walczyć o najlepszą "10" - dodał komentator TVP Sport. 

Finał sprintu drużynowego pań odbędzie się w środę, 18 lutego o godz. 11.45. 

