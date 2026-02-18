Tak wicemistrz olimpijski podsumował sukces Tomasiaka. Dał mu jedną radę

Kacper Tomasiak jest rewelacją tych igrzysk olimpijskich. 19-latek, o którym do niedawna jeszcze nikt nie słyszał, wróci z Mediolanu z trzema medalami - dwoma srebrnymi za konkursy na skoczni normalnej i duety z Pawłem Wąskiem oraz brązowym na dużym obiekcie.

Tomasz Fornal jest obłędny. Oto co polecił Tomasiakowi

To niesamowity sukces, który zapisał się w historii naszego kraju. Kacper Tomasiak jest pierwszym polskim skoczkiem, który wywalczył trzy medale na IO - przebił nawet Adama Małysza i Kamila Stocha, którzy na jednej imprezie wywalczyli po dwa medale. Co więcej 19-latek jest czwartym w historii Polakiem, który wróci z igrzysk z trzema medalami. Wcześniej uczyniły to Irena Szewińska, Justyna Kowalczyk i Otylia Jędrzejczak.

Z koeli podczas letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu medal zdobyli polscy siatkarze, którzy przełamali klątwę ćwierćfinału i po thrillerze z USA awansowali do wielkiego finału, gdzie polegli z Francuzami.

Filarem tamtej kadry był Tomasz Fornal, który w rozmowie z Eurosportem wyznał, że tak szczerze, to nie wie, czy dużo się zmieniło w jego życiu po wywalczeniu srebrnego medalu igrzysk. Ponadto został zapytany, czy poradziłby coś Tomasiakowi.

- Na pewno wielkie gratulacje za te trzy medale. To jest fantastyczny wynik i fantastyczny sukces, tym bardziej że chyba nie był faworytem. Z tego, co gdzieś tam czytałem, raczej się ludzie nie spodziewali, że taką kupę medali będzie zdobywał. Także jeszcze raz wielkie gratulacje - zaczął.

- Na pewno teraz będzie duży szum medialny, jak jest czas igrzysk. Dużo wiadomości gdzieś tam w mediach się pojawia i jest to normalne - kontynuował. Po czym dziennikarze zapytali go o radę dla 19-latka. - Nie wiem, co mogę poradzić. Wróć do Polski i graj w gry komputerowe, tak jak ja, kiedy wróciłem po igrzyskach - powiedział i wybuchnął śmiechem.