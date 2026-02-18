Bez medalu dla mistrzyni? Wielki moment dla Polki

Czy jedna z większych gwiazd tych igrzysk, alpejka Mikaela Shiffrin opuści Włochy bez medalu? W środę będzie miała ostatnią szansę na krążek. Do rywalizacji w slalomie kobiet stanie też nasza Aniela Sawicka. Dla Polki będzie to wielki moment. Mało brakowało, by młoda zawodniczka nie znalazła się w olimpijskiej grupie, choć spełniała sportowe kryteria. Sawicka opowie o tych trudnych momentach i powie, na co liczy na trasie w Cortinie. W programie "Studio Cortina" rozłożymy też na czynniki pierwsze Formułę 1 zimowych igrzysk, czyli bobsleje. Przeniesiemy się też do Włoch i sprawdzimy, jak zabezpieczane są igrzyska i jak wygląda Casa de Italia, czyli włoski dom igrzysk. Program można oglądać poniżej.

REKLAMA

Zobacz wideo

W dzisiejszym programie "Studio Cortina" naszym gościem będzie Grzegorz Pajda - komentator saneczkarstwa i bobslejów.

Będą też tradycyjnie łączenia na żywo z naszymi korespondentami we Włoszech, Radosławem Leniarskim ze Sport.pl i Przemysławem Pozowskim z TOK FM.

Dotychczas na koncie reprezentacji Polski podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich pojawiły się cztery medale - trzy srebra i brąz.

Zobacz także: Tak potraktowali polskiego mistrza. Aż pęka serce

Relacje na żywo z najważniejszych startów Polaków na ZIO 2026 na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.