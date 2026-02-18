Powrót na stronę główną
Bez medalu dla mistrzyni? Wielki moment dla Polki

Polska ma już cztery medale na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Kibice liczą, że to jednak jeszcze nie koniec. Zapraszamy na najnowszy program "Studio Cortina". Zaczynamy o 9:30.
Srebrna medalistka Mikaela Shiffrin ze Stanów Zjednoczonych odbija się w goglach Lindsey Vonn ze Stanów Zjednoczonych, która nie ukończyła slalomu podczas zawodów narciarstwa alpejskiego w kombinacji alpejskiej kobiet w ośrodku narciarskim 'nJeongseon Alpine Centre' 22 lutego 2018 r. w Pjongczangu w Korei Południowej.
Fot. Tim Clayton/Corbis via Getty Images / Corbis via Getty Images

Czy jedna z większych gwiazd tych igrzysk, alpejka Mikaela Shiffrin opuści Włochy bez medalu? W środę będzie miała ostatnią szansę na krążek. Do rywalizacji w slalomie kobiet stanie też nasza Aniela Sawicka. Dla Polki będzie to wielki moment. Mało brakowało, by młoda zawodniczka nie znalazła się w olimpijskiej grupie, choć spełniała sportowe kryteria. Sawicka opowie o tych trudnych momentach i powie, na co liczy na trasie w Cortinie. W programie "Studio Cortina" rozłożymy też na czynniki pierwsze Formułę 1 zimowych igrzysk, czyli bobsleje. Przeniesiemy się też do Włoch i sprawdzimy, jak zabezpieczane są igrzyska i jak wygląda Casa de Italia, czyli włoski dom igrzysk. Program można oglądać poniżej.

W dzisiejszym programie "Studio Cortina" naszym gościem będzie Grzegorz Pajda - komentator saneczkarstwa i bobslejów. 

Będą też tradycyjnie łączenia na żywo z naszymi korespondentami we Włoszech, Radosławem Leniarskim ze Sport.pl i Przemysławem Pozowskim z TOK FM. 

Dotychczas na koncie reprezentacji Polski podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich pojawiły się cztery medale - trzy srebra i brąz.

Relacje na żywo z najważniejszych startów Polaków na ZIO 2026 na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

