Oto najbogatsza olimpijka. Tak dorobiła się fortuny

Eileen Gu to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii narciarstwa dowolnego. Reprezentantka Chin największe sukcesy odnosiła przed własną publicznością, podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Zdobyły wówczas dwa złote medale, do których dołożyła srebro. Dwukrotnie stawała na podium również w Mediolanie i Cortinie, gdzie wywalczyła dwa srebrne krążki w Big Air i Slopestyle.

Eileen Gu to najbogatsza olimpijka. Kwota zwala z nóg

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Gu sporo brakuje do najlepszych sportowców pod względem liczby medali, choćby do Johannesa Hoesflota Klaebo. Norweski biegacz we Włoszech zdobył pięć złotych krążków. Wybitnemu olimpijczykowi jednak daleko do narciarki dowolnej pod względem zarobków.

Według magazynu Forbes roczny dochód Gu wynosi 23,1 miliona dolarów. Jest czwartą najbogatszą sportsmenką świata, oprócz narciarki w dziesiątce znajduje się osiem tenisistek i jedna golfistka. Dla porównania amerykański hokeista Auston Matthews zarabia rocznie od 15 do 20 milionów dolarów, a legendarna alpejka Lindsey Vonn około 8 milionów dolarów.

Oto jak Gu dorobiła się fortuny. Jej działalność wykracza poza świat sportu

Gu nie miałaby szans osiągnąć tak zawrotnej kwoty, gdyby ograniczała się wyłącznie do działalności sportowej. Za udział w zawodach zarabia średnio 100 000 dolarów. Większość jej dochodów pochodzi ze współpracy z luksusowymi markami, takimi jak Porsche, Louis Vuitton, Gucci i Red Bull, a także z niemal tuzinem dużych chińskich firm. Do tego Chinka jest modelką, związaną z agencją IMG Models. Pojawiła się m.in. na okładkach hongkońskich magazynów Vogue i Time.

Gu cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Na instagramie obserwuje ją ponad 2,4 miliona osób. Chinka rozwija się również naukowo, studiuje fizykę kwantową na Uniwersytecie Stanforda.