Wielki triumf Rosji, Zachód patrzy bezsilnie. Już nie ma odwrotu

Rosjanie wracają do sportu na pełnej petardzie. Rosyjska flaga będzie powiewać nad Cortiną d'Ampezzo i Mediolanem obok polskiej i ukraińskiej. A najbardziej bolesny w tej sprawie jest fakt, że ten powrót dokonał się na całkowicie demokratycznych zasadach.

W grudniu ubiegłego roku odbyły się w Dubaju mistrzostwa świata w boksie. Drugie w ciągu czterech miesięcy. Były to mistrzostwa, jakich nigdy wcześniej nie było. Medaliści dostali gigantyczne nagrody – jak na dyscyplinę olimpijską. W puli było 8,32 mln dol. Zwycięzcy dostawali po 300 tys., srebrni medaliści 150 tys., brązowi medaliści po 75 tys., a ci, którzy odpadali w ćwierćfinale po 10 tys. Z tej kwoty 50 proc. miał otrzymać sam zawodnik, a resztą po połowie dzielili się szkoleniowcy i władze federacji. 150 tys. dol. za złoto to i tak ponad dwa razy więcej niż oferowała federacja lekkoatletyki zwycięzcom ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tokio.

Światowa federacja, która zawiesiła Ukrainę, a nie Rosję

Klasyfikację medalową wygrała Rosja, która zdobyła medale we wszystkich trzynastu kategoriach wagowych: siedem złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy. Na zawody swoich zawodników wysłały 92 federacje pięściarskie z całego świata. Polski nie było, podobnie jak wielu innych europejskich krajów. Mistrzostwa świata organizowała International Boxing Association (dawnej AIBA – Association Internationale de Boxe Amateur), której szefem jest od 2020 Rosjanin Umar Kremlow, blisko związany z władzami na Kremlu.

Bokserska federacja była jedyną z tych olimpijskich, która zawieszenie rosyjskich sportowców związane z agresją na Ukrainę, zniosła jeszcze w 2022 roku. Co więcej, władze IBA zawiesiły wtedy ukraiński związek pięściarski za "niedozwoloną ingerencję władz państwowych".

IBA już nie zajmuje się olimpijskim boksem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski odmówił jej tego prawa i sam przeprowadził eliminacje i turniej w Paryżu w 2024 roku. Oficjalne zerwanie nastąpiło 22 czerwca 2023 roku. Kremlow porównał wtedy decyzję MKOl do niemieckiej agresji na Związek Radziecki, której 82. rocznica wypadała na ten dzień.

Śmiertelny cios nie złożył do grobu bokserskiej federacji

Wydawałoby się, że to powinien być cios śmiertelny dla IBA. A jednak stało się inaczej. World Boxing, czyli organizacja, którą MKOl mianował na tymczasowego opiekuna olimpijskiego boksu, wciąż jest organizacją mniejszą i biedniejszą niż IBA. W mistrzostwach świata, które World Boxing zorganizował we wrześniu w Liverpoolu, wzięło udział 68 federacji pięściarskich. Co ciekawe niektóre kraje wysłały na obie imprezy tych samych zawodników. Na przykład medalista igrzysk w Paryżu Hiszpan Emmanuel Reyes na obu imprezach zdobywał brązowe medale. Podobnie jak Loren Alfonso, reprezentujący Azerbejdżan. Jeszcze lepiej spisał się Turabek Khabibullaev z Uzbekistanu, który do złota w Liverpoolu dołożył srebro w Dubaju. Taki sam dorobek miał jego rodak Javokhir Ummataliev.

Szeroko opisuję, co się stało po rosyjskiej agresji na Ukrainę w świecie olimpijskiego boksu, aby polski czytelnik mógł zobaczyć mechanizmy, które stoją dziś za poparciem powrotu Rosji powrotu do rywalizacji w sporcie na pełnych prawach. W boksie widać to jak na dłoni.

Rosjanie rządzą i płacą

Po pierwsze: mamy Rosjan we władzach federacji. Kremlow nie tylko jest prezesem IBA, ale część zaplecza międzynarodowej federacji przeniosło się ze Szwajcarii do Rosji.

Po drugie: mamy zaangażowanie gigantycznych pieniędzy jak na sport olimpijski. Rosjanie płacą jak nikt inny na świecie. I nie stawiają żadnych warunków takich jak inkluzywność czy poszerzenie dostępu do sportu kobietom.

Po trzecie: Rosja ma poparcie większości krajów tzw. Globalnego Południa, kiedyś zwanego Trzecim Światem. Amerykanie w sojuszu z kilkoma federacjami z Europy już dawno chcieli Kremlowa z szefowania bokserskiej federacji wyrzucić. Skończyło się tym, że kongres IBA dużą większością głosów poparł urzędującego prezesa i zdecydował, że żadne nadzwyczajne wybory nie są potrzebne. Nawiasem mówiąc, Międzynarodowy Komitet Paralimpijski, dzięki któremu w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Rosjanie i Białorusini wystąpią pod swoją flagą i ze swoim hymnem, też podjął decyzję o ich powrocie w pełni demokratyczny sposób.

Po czwarte: nawet tzw. Zachód nie jest wobec Rosji zjednoczony. Na grudniowe mistrzostwa świata swoją liczną reprezentację wysłały do Dubaju Hiszpania i Portugalia.

Mieli zniknąć ze światowego sportu. Wracają na pełnej petardzie

Nie da się ukryć, że tak pryncypialne w powstrzymaniu Rosjan przed udziałem w międzynarodowych imprezach państwa jak Polska, są już w mniejszości. Większość krajów nie ma już nic przeciwko temu. Co więcej, powrót Rosji daje im wiele wymiernych korzyści. Zachód nie jest na tym polu konkurencyjny. W dodatku wiele krajów z tzw. Globalnego Południa bardzo chętnie pokaże nadętym Europejczykom i Amerykanom, że tzw. demokratyczna większość chce już czegoś innego niż oni. Dopuszczenie Rosjan do igrzysk paralimpijskich to dopiero początek. Tacy ludzie jak Kremlow mieli zniknąć z olimpijskiego sportu. A jednak ich powrót na salony wydaje się bliższy niż kiedykolwiek.