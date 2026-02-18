Kamil Stoch zakończył swoje szóste i ostatnie zimowe igrzyska olimpijskie. Nasz wybitny reprezentant w sumie trzykrotnie zdobywał indywidualne złoto, do którego dołożył brąz w konkursie drużynowym. Jest obok Wojciecha Fortuny jedynym polskim mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich. Legendarny skoczek leciał do Włoch z planem pięknego zwieńczenia olimpijskiej kariery, rzeczywistość okazała się jednak daleka od oczekiwań.

Kubacki skomentował występ Stocha na igrzyskach. "Liczyłem na to, że się obudzi"

Kamil Stoch w konkursie na normalnej skoczni nie wszedł do drugiej serii, na dużym obiekcie zajął dopiero 21. miejsce. Trzykrotnego mistrza olimpijskiego zabrakło również w składzie reprezentacji w mikstach i duetach. To wyniki dalekie od oczekiwań, zwłaszcza na dużej skoczni, gdzie Stoch spisywał się świetnie na treningach. Występ kolegi z kadry w programie "Zimne Dranie" Eurosportu skomentował Dawid Kubacki.

- Przykro się na to patrzyło. Liczyłem na to, że na tych spokojnych treningach się obudzi, że to będą radosne igrzyska. Wszyscy się borykamy z jakimiś problemami w tych skokach, wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest tak, że pstrykniesz palcem i nagle zacznie iść. Jakby tak się dało to zrobić, to byśmy tu wszyscy skakali, łącznie z Kubą (Jakub Kot - przyp. red.) dalej i też by wygrywał, ale to tak nie działa. Trzeba się napracować, wyniku tej pracy nigdy nie przewidzisz - stwierdził w programie "Zimne Dranie" Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki nie zmieścił się w składzie reprezentacji polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. W trakcie imprezy podobnie jak Piotr Żyła pełnił funkcję eksperta Eurosportu.

Tegoroczna rywalizacja w Pucharze Świata zakończy się 29 marca. Kamil Stoch z pewnością do tego czasu skupi się na walce o ostatnie podium w bogatej karierze. Kwalifikacje do najbliższych zawodów odbędą się w piątek, 27 lutego w Bad Mitterndorf.