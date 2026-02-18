Zaskakujące słowa żony Kubackiego. "Niech ludzie wiedzą"

Dawid Kubacki nie wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo. Trener Maciej Maciusiak postawił na Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Kamila Stocha. To była słuszna decyzja, bo Tomasiak wywalczył dwa medale indywidualnie i wraz z Wąskiem srebro w duecie. Kubacki i tak jednak był we Włoszech na igrzyskach - ale w roli eksperta Eurosportu.

Niepokojące słowa żony Dawida Kubackiego

Eurosport nagrał 25-minutowe podsumowanie dotychczasowych wydarzeń na ZIO 2026. W pewnym momencie dziennikarz Michał Korościel zadał pytanie żonie Dawida Kubackiego - Marcie.

- Domyślam się, że jak Dawid jest w formie, wraca z sukcesami, to wszystko jest dobrze. A co, jak mu nie pójdzie, spiep*** coś mówiąc brzydko na zawodach, wraca do domu, jaki jest i jak sobie z nim radzisz? - zagaił.

- Czepia się mnie o wszystko - odpowiedziała krótko Marta Kubacka.

- Naprawdę? - nie dowierzał dziennikarz.

- Oczywiście, że tak - dodała.

- Jest taki niemiły? - dopytywał Korościel.

- Bardzo. Niech ludzie wiedzą. Nie jest taki spokojny, jak wam się wydaje. Naprawdę. Sposoby na przywrócenie do porządku? Lepiej nie wnikaj - przyznała Marta Kubacka.

Po chwili Dawid Kubacki zdradził, że kiedyś Krzysztof Miętus, były polski skoczek, a obecnie asystent Macieja Maciusiaka, oberwał od niego nożem.

- Krzysiek Miętus dostał kiedyś ode mnie nożem. Zdenerwował mnie... Była kiedyś taka akcja na obozie w hotelu, gdzie bardzo szybko zbierali talerze. Jak nałożyłeś sobie jedzenie i go nie przypilnowałeś, to jak poszedłeś po sok, to już talerza nie było. Chodziłem tak trzy razy. Jak na koniec przyniosłem sok, a jedzenie miałem, to Krzysiek mi ten sok wypił, więc takim tępym nożem w niego rzuciłem - opowiedział Kubacki.

- To mu się należało, to akurat jest usprawiedliwione. Dziwię się, że tylko tak się skończyło, że tak spokojnie - podsumowali komentatorzy Eurosportu.

Cały odcinek programu można zobaczyć tutaj.