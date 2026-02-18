Sensacyjny medal dla Polski? 18 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

We wtorek mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją. W sztafecie męskiej 4x7,5 Polska wystawiała najmłodszy skład w stawce. Nasz zespół startował w składzie Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. Dla Polaków był to ostatni start w igrzyskach, bo żaden z nich nie zakwalifikował się do biegu masowego. Biało-Czerwoni zajęli 11. miejsce, czyli osiągnęli wynik solidny i raczej zgodny z oczekiwaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w polskiej ekipie na igrzyskach. Pozowski: Czuję niesmak. To jak słynne bilety Błaszczykowskiego

Co pokażą biathlonistki? Bieg pościgowy dał nadzieję

W środę (18 lutego) wydarzenie dnia ponownie będziemy obserwować w biathlonie. Tym razem Polki (skład: Anna Mąka, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz) postarają się o jak najlepszy wynik. Start rywalizacji sztafet 4x6 km o godz. 14:45.

Wydaje się, że miejsce w czołowej ósemce jest jak najbardziej realne. Zresztą trzy nasze zawodniczki pokazały ostatnio w biegu pościgowym, że stać je na solidne rezultaty. Na 12. miejscu rywalizację ukończyła Żuk, pozycję niżej sklasyfikowano Sidorowicz, która awansowała o 28 lokat względem sprintu. Na 16. pozycji mieliśmy z kolei Jakiełę (awans o 12 miejsce po sprincie).

Pigeon i Niewiński w akcji. Emocji nie zabraknie

Ciekawie może być także w short tracku. W środę poznamy medalistów w zmaganiach mężczyzn na 500 metrów. Na lodowej tafli zobaczymy dwóch reprezentantów Polski - Michała Niewińskiego i Felixa Pigeona. Pierwsze starty o godz. 20:15.

Przypomnijmy, że dotychczas na koncie reprezentacji Polski podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich pojawiły się cztery medale - trzy srebra i brąz.

Czytaj także: Tam już rozpoczęła się "Tomasiakomania"! Chcą upamiętnić jego sukces

Trzy krążki zdobyli nasi skoczkowie, gdzie bohaterem jest Kacper Tomasiak - wywalczył srebro w rywalizacji na skoczni normalnej, srebro w konkursie duetów wspólnie z Pawłem Wąskiem i brąz w zmaganiach indywidualnych na dużym obiekcie. Do tego mamy wicemistrzostwo olimpijskie Władimira Semirunnija w wyścigu na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim.

Plan startów reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich - 18 lutego: