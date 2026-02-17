Wyrzucili go z igrzysk. Teraz stanie przed sądem

Francuscy hokeiści przegrali z Kanadą aż 2:10 w ostatnim meczu fazy grupowej Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W trakcie spotkania doszło do bójki pomiędzy Pierrem Crinonem a Tomem Wilsonem. "Francuz okładał pięściami leżącego na lodzie rywala, w dodatku wykonywał prowokacyjne gesty w stronę fanów rywali. Francuska Federacja Hokeja (FFHG) zawiesiła zawodnika do końca igrzysk" - pisał o tym zajściu Szymon Mańkowski ze Sport.pl.

Francuz stanie przed sądem. Dopuszczał się przemocy już wcześniej

Niedługo później z Francji dotarły informacje o tym, że zawodnik stanie przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nie chodzi jednak o zdarzenie, które miało miejsce podczas igrzysk. Okazuje się, że Crinon już wcześniej wywołał niemały skandal, z tym że na krajowym podwórku. Chodzi o listopadowe starcie ligowe z Angers.

"Prokurator zdecydował się wnieść oskarżenie przeciwko Pierre'owi Crinonowi za celowe użycie przemocy przy użyciu broni" - mówił prokurator Etienne Manteaux w oświadczeniu cytowanym przez "RMC Sport". "Sytuacja miała miejsce 30 listopada. Crinon, który na co dzień reprezentuje barwy Grenoble, uderzył bramkarza Matthew O'Connora w twarz wzmocnioną rękawicą, powodując u niego trzydniową niezdolność do pracy w wyniku urazu twarzy" - czytamy.

Francuski portal podaje również, że sytuacja z igrzysk miała wpływ na wznowienie postępowania. Prokuratura w Grenoble bowiem początkowo zdecydowała o nałożeniu sankcji dyscyplinarnych - Crinon został zawieszony na siedem spotkań.

"Biorąc pod uwagę powtarzające się akty przemocy podczas igrzysk wobec kanadyjskiego zawodnika, prokurator zauważa, że pan Crinon nie skorzystał z okazji, aby powstrzymać jakiekolwiek przemocowe zachowania" - dodano w oświadczeniu prokuratora. Przesłuchanie odbędzie się 27 maja o godz. 13:30.

