W poprzednich tygodniach byliśmy zachwyceni występami naszych łyżwiarzy szybkich podczas zawodów Pucharu Świata. Ci bowiem nierzadko stawali na podium. Mowa tutaj głównie o Damianie Żurku i Kai Ziomek-Nogal. To nazwiska, które specjalizują się w sprintach. Niestety medalu olimpijskiego nie zdobyli, plasując się w ścisłej czołówce. Po drugiej stronie barykady jest Władimir Semirunnij, czyli człowiek od długich dystansów.

Semirunnij mówi o polskiej kuchni. "Bardzo lubię schabowego"

Podczas tegorocznych igrzysk nie było mu dane wystartować w rywalizacji na 5000 metrów, ale stanął do walki o medale na 10000 m. I jeden z naszych faworytów do podium nie zawiódł. Semirunnij zajął drugie miejsce. Lepszy od reprezentanta Polski był tylko Czech Metodej Jilek.

Popularność Semirunnija natychmiast wzrosła. W 2023 roku postawił wszystko na jedną kartę i przyjechał do Polski z Rosji. Wcześniej potępił wojnę. Zdawał sobie sprawę z faktu, że w biało-czerwonych barwach będzie miał dużą szansę na pokazanie swoich umiejętności na arenie międzynarodowej. Otrzymał zaproszenie do treningów z naszą kadrą. W sierpniu poprzedniego roku otrzymał polskie obywatelstwo. Bardzo dobrze mówi w naszym języku i zna hymn.

To sprawia, że pojawią się w jego kierunku pytania na temat ulubionych polskich dań, piosenkarzy, czy też filmów. - Bardzo lubię schabowego i barszczyk z uszkami - podkreślił Semirunnij, rozwiązując sprawę pierwszej kwestii, cytowany przez program pierwszy Polskiego Radia.

- Ulubiony polski wykonawca? Nie wiem czy mogę powiedzieć, ale dobra powiem. To Skolim - zdradził wicemistrz olimpijski.

Polski klasyk ulubionym filmem Semirunnija

23-latek ujawnił również, że jest wielkim fanem filmu "Chłopaki Nie Płaczą". To prawdziwy klasyk wśród polskich komedii.

Jak widać, Semirunnij zdążył już bardzo dobrze poznać Polskę, a teraz kibice i dziennikarze robią wiele, by poznać jego. Nasz reprezentant jeszcze nie zakończył udziału na igrzyskach w Mediolanie. Wszystko dlatego, że wystartuje w czwartek (19 lutego) w rywalizacji na 1500 metrów, a najprawdopodobniej dwa dni później weźmie udział w mass starcie.