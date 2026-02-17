Polka z najlepszym wynikiem w sezonie! Tak nazwał to Babiarz

Jekaterina Kurakowa to jedna z reprezentantek Polski w łyżwiarstwie figurowym. Kurakowa urodziła się w Moskwie, ale nasz kraj reprezentuje od czerwca 2019 r. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie Kurakowa zajęła dwunaste miejsce w rywalizacji solistek. 6 lutego br. Kurakowa brała udział w zmaganiach drużynowych w programie krótkim solistek i uzyskała wynik 57,76 za układ do piosenki "N'insiste" Camille Lellouche. We wtorkowy wieczór Kurakowa rywalizowała w programie krótkim, ale już indywidualnie.

Polka z najlepszym wynikiem w sezonie. "Cudowna interpretacja"

Najpierw rywalizacja odbywała się w programie krótkim, a potem 24 najlepsze łyżwiarki brały udział w programie dowolnym. Kurakowa startowała z numerem 13. Przed wyjazdem Polki liderką była Rosjanka Adielija Pietrosian z wynikiem 72,89.

Kurakowa poradziła sobie bardzo dobrze w programie krótkim, bo ustanowiła swój najlepszy wynik. Przed startem w Mediolanie jej najlepszy rezultat to 58,08, a we wtorek zdobyła 60,14 pkt. Kurakowa znalazła się na piątym miejscu i była już pewna rywalizacji w programie dowolnym. - Tu może był trochę za wolny najazd. Jej interpretacja jest po prostu cudowna, ona oddziałuje na ludzi wspaniale - mówiła Halina Gordon-Półtorak w trakcie transmisji. - Jest dobrze - dodał Przemysław Babiarz.

Przed nami będzie jeszcze jeden konkurs w łyżwiarstwie figurowym, konkretnie program dowolny solistek, który odbędzie się w czwartek o godz. 19:00.